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Köfünye'deki mülteci merkezi doldu taştı

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Köfünye'deki mülteci merkezi doldu taştı
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Güney Kıbrıs’ta, son dönemlerde yaşanan yoğun mülteci akını nedeniyle, Köfünye”deki (Geçitkale) Mülteci ve Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri Kabul Merkezi’nin dolmasına neden olduğu belirtildi.
Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, Milletvekili Skevi Kukuma’nın bu konuyla ilgili sorduğu soruyu yanıtladığını yazdı.
Habere göre Petridis, yaptığı açıklamada sorunun göğüslenmesi için gerekli planlamaları ileriye götürdüklerini ifade etti.
Petridis, uluslararası koruma alan ancak Kabul Merkezi’nde kalmaya devam eden kişilerin buradan çıkışının sağlanması için faaliyetlerin yürütüldüğünü belirtti.

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