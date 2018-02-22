Köfünye'de tıbbi atıklar çevreye yayıldı

Güney Kıbrıs’ta, Vouros adlı tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu olan şirketin, Köfünye’deki tesisinde atıkların etrafa saçılmış olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Çevre Dairesi’nin, önceki gün, Rum Sağlık Bakanlığıyla olan anlaşması gereği hastane atıklarının yönetiminden sorumlu olan Vouros şirketinin Köfünye’deki tesisine giderek denetim yaptığını yazdı.

Denetimler neticesinde tesisin dışında 10 günlük tıbbi atık tespit edildiğini kaydeden gazete, Dairenin, atıkların dış alana atıldığı ve kamu sağlığına risk oluşturduğu gerekçesiyle şirkete 4 bin Euro ceza kestiğini belirtti.

Habere göre Çevre Dairesi şirketi izlemeye devam ediyor.