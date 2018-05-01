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Kocias Kıbrıs’a geliyor

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Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirveye katılmak, hem de Yunanistan Hükümet ile Cikko Metropolitliği arasındaki arsa anlaşmazlığı nedeniyle Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde ifade vermek için Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias Güney Kıbrıs’a gelecek

Kocias Kıbrıs’a geliyor
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, hem Güney Kıbrıs’ta  gerçekleştirilecek Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirveye katılmak, hem de Yunanistan Hükümet ile Cikko Metropolitliği arasındaki arsa anlaşmazlığı nedeniyle Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde ifade vermek için Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü zirveye katılmak amacıyla 7 Mayıs’ta gelebileceğini yazdı.
Güney Lefkoşa’ya bağlı Engomi semtindeki Cikko manastır arazisi karşısındaki arsa nedeniyle Yunanistan ile Cikko Metropolitliği’nin anlaşmazlığa düştüğünü ve konunun yargıya taşındığını anımsatan gazete, Kocias’ın da bu konuda ifade vermek için mahkeme huzuruna çıkacağını belirtti. 
Gazete, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’un, konunun Yunanistan aleyhine hal alması nedeniyle, fikrini değiştirmesi konusunda Cikko Manastırı Metropoliti Nikoforos’u ikna etme görevini üstlendiğini ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığını yazdı.
 

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