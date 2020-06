Kliridis istifa etti kavga bitti

Başsavcı Kostas Kliridis’in ise “1 Ağustos itibarıyla emekliye ayrılmaktaki” ısrarı nedeniyle son birkaç gündür yaşanan Anastasiadis-Kliridis “kavga”, Kliridis’in rahatsızlık duyup ani bir kararla istifa etmesiyle ile “bitti.”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kabinesinde yaptığı “mini değişikliği” temmuz ayı içerisinde “hayata geçirmekteki”, Başsavcı Kostas Kliridis’in ise “1 Ağustos itibarıyla emekliye ayrılmaktaki” ısrarı nedeniyle son birkaç gündür yaşanan “kavga”, Kliridis’in rahatsızlık duyup ani bir kararla istifa etmesiyle ile “bitti.”

Fileleftheros ve diğer gazeteler Kliridis’in, 31 Temmuz’a kadar makamında kalmaktaki ısrarının anlamsız olduğu yönündeki eleştiriler üzerine, maaş ve diğer haklarının 8-31 Temmuz dönemini kapsayan bölümünü Kanser Derneği’ne bağışlayacağını açıklamasına rağmen, istifa mektubunu dün sabah Rum Başkanlık Sarayı’na gönderdiğini yazdı.

Habere göre Klidiris’in mektubu üzerine Saray alarma geçti. Anastasiadis Sözcü ve Adalet Bakanı ile toplantı yaparak Kliridis’in istifası ile başsavcılık makamının boş bırakılmaması için yeni bakanların, yeni başsavcı ve başsavcı yardımcısı için kararlaştırılan yemin töreni tarihini öne aldı.

Rum Sözcü Nikos Kusios dün yaptığı açıklamada daha önce 10 Temmuz olarak açıklanan yemin törenlerinin 29 Haziran’a alındığını kaydetti.

Kusios, yeni Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yoliti ve yeni Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in saat 10.00’da, yeni Başsavcı Yorgos Savvidis ve Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis’in saat 11.30’da yemin (Rum Başkanlık Sarayı’nda) edeceğini açıkladı.

Kusios, Yoliti’nin görev devir teslim töreninin aynı gün saat 12.30’da Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nda, Petridis’in görev devir teslim töreninin de saat 13.00’te Savunma Bakanlığı’nda yer alacağını söyledi.

Gazete, Kostas Kliridis’in istifasının ardından yaptığı açıklamada, hükümet kanadının “yemin töreni 10 Temmuz’da yapılacak, görevler 1 Ağustos itibarıyla devralınır” açıklamasının ardından, Sayıştay Başkanı’nın (Kliridis’in) 8 Temmuz itibarıyla ön emeklilik izni alabileceğini açıklaması üzerine, erken emekliliği yönünde yapılan baskıların ve koltuğa yapışıp kaldı alaylarının devam ettiğinden yakındığını yazdı.

Habere göre Hukuk Dairesi personeli ise, istifa ettiğini öğrenince Kliridis’e destek için “ayıp” yazılı pankart açarak iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Anastasiadis ise Kliridis’in emeklilik tarihi konusunun “gereksiz boyutlara ulaşmasından duyduğu rahatsızlığı” dile getirdiği ve hizmetleri için teşekkür ettiği bir açıklama yaptı.

Gazete “Partilerden Hükümete Yaylım Ateş” başlıklı haberinde ise siyasi partilerin açıklamalarına yer verdi.

Habere göre DİSİ Kostas Kliridis’in hizmetlerinden “övgü” ile söz ettiği açıklamasında, emeklilik tarihiyle ilgili “gereksiz” bulduğu tartışmaların “olmamış farz edilmesi gerektiğini” kaydetti.

AKEL Kliridis’in istifasını, “kontrol edemediğini yerle yeksan et, hakaret et doktrininde olan iktidardakilerin, Kliridis’i kamuoyunun gözüne sokma çabalarına cevap” olarak niteledi.

DİKO, Anastasiadis-DİSİ hükümetinin bağımsız kurumlara gösterdiği saygısızlığın devam ettiği, Kliridis’in gürültülü istifasından Anastasiadis’in mesul olduğu görüşünü ortaya koydu.

Ekologlar, 31 Temmuz’a kadar görevde kalmasının sorun olmayacağını geç söyleyerek olayları rayından çıkardığı gerekçesiyle Anastasiadis’i “karalarken”, Dayanışma Hareketi devletin Kliridis’e tavrını kabul edilmez olarak niteledi.

Alihtia manşete çektiği haberinde şu başlık ve spotları kullandı: “Gitti ve Her Şey Yatıştı… Herkese Saldırarak İstifa Eden Başsavcıdan Tuhaf Tavır Değişikliği… Kostas Kliridis: Beni Yıpratmaya Çalışan Devlet Kurumlarıyla, Yetkililerle ve Basınla Çatışmak Zorunda Kaldım… Anastasiadis: 31 Temmuz’a Kadar Kalması Bana Sorun Olmazdı… Görev Değişikliği: Değişiklikler Hızlandırılıyor, Hukuk Dairesi’nin Yeni Yöneticileri ve Üç Yeni Bakan Pazartesi Devralıyor”