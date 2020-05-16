"KKTC’nin DSÖ'ye üyeliği mümkün değil"

Huang, DSÖ’nün yalnızca egemen ülkelerin dahil ediliyor olması nedeniyle, Kıbrıslı Türk siyasetçilerin bu yöndeki talebinin mümkün olmayacağını öne sürdü

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Huang Xingyuan, KKTC’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) üyeliğinin mümkün olmadığını iddia etti.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuşan Huang, DSÖ’nün yalnızca egemen ülkelerin dahil ediliyor olması nedeniyle, Kıbrıslı Türk siyasetçilerin bu yöndeki talebinin mümkün olmayacağını öne sürdü ve yakın zamanda, Tayvan makamları tarafından da benzer bir talepte bulunulduğunu anımsattı.

Habere göre, Tayvan makamlarının pandemiyi kullandığını ve siyasi manipülasyonlar aracılığıyla DSÖ’ye katılmaya çalıştığını kaydeden Huang, Tayvan’ın gerçek niyetinin bağımsızlık kazanıp, sözde egemen ülkeyi ve uluslararası mevcudiyeti oynayarak “de facto” bağımsız siyasi varlık olarak dünyada yer almak olduğunu belirtti.

Huang, uluslararası kanunları ihlal eden ve uluslararası işbirliği atmosferini zehirleyen bu gibi eylemlerin başarısız olmaya mahkum olduğunu kaydetti.

Açıklamalarında Kıbrıs sorununa da değinen Huang, Kıbrıs’ta güvenin artırılmasının önemli olduğuna ve müdahil tarafların diyalogla istişareye devam ederek birbirine yakınlaşmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Huang, tahrikler karşısında, güvenin altından da değerli olduğuna işaret ederek, Kıbrıs sorununa kapsamlı, adil ve mantıklı bir çözümün bir gecede bulunamayacağını, dolayısıyla Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının diyaloga devam ederek birbirine yakınlaşması gerektiğini söyledi.

Siyasi diyalogun adım adım gerçekleşebileceğini ve Berlin görüşmesinde varılan uzlaşının aşamalı olarak hayata geçirilebileceğini ifade eden Huang, kapalı olan geçiş kapılarının ise bir süre sonra yeniden açılabileceğini kaydetti.

Habere göre Huang, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “yasadışı faaliyetleri” de kınadı.