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KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen kaçak mülteci sayısı her geçen gün artıyor

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KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen kaçak mülteci sayısı her geçen gün artıyor
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KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen kaçak mülteci sayısının 9 bini aştığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, KKTC’den Güney Kıbrıs’a dün, Afrika kökenli 21 kaçak mültecinin daha geçtiğini öne sürerek, Rum polisinin aldığı bir ihbar üzerine, mültecilerin SOPAZ bölgesinde tespit edildiğini yazdı.
Haberde, mültecilerin Koçinotrimitya’daki mülteci evine gönderildikleri belirtilirken, Rum polisinden yapılan açıklamada, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen mülteci sayısının 9 bini aştığının kaydedildiği belirtildi.
Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum İçişleri Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesine, mültecilerin Koçinotrimitya’da kaldıkları yer ve siyasi sığınmacıların misafirhanesinin giderleri için, 1 milyon Euro’luk ek ödenek konduğunu yazdı.
Haberde, Baf’a yeni bir mülteci misafirhanesi inşa edilmesinin planlandığı kaydedildi.

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