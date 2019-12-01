Rum Yönetimi eski başkanlarından Vasiliu “Tanımıyor olabiliriz ama KKTC bugün bir devletin bütün karakteristiğine sahiptir” dedi

Rum Yönetimi eski başkanlarından Yorgos Vasiliu, tanımasalar bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bugün bir devletin bütün karakteristiğine sahip olduğuna dikkat çekti.

Vasiliu haftalık Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide, bölünmüşlüğün 1974’ten beri var olduğunu belirterek, “Uzlaşı çözümü olmazsa Türk tarafı pratikte her istediğine ulaşacak. Pratikte bölünmüşlük vardır ve geçen zaman aleyhimize işliyor” dedi, özetle şunları ekledi:

“Öteki tarafta hiçbir şeyin olmadığı 1975’te durumun nasıl olduğunu bir düşünün. ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımıyor olabiliriz ama bugün bir devletin bütün karakteristiğine sahiptir. Mahkemeleri var, meclisi var, sürekli konuştuğumuz ve itiraz etmediğimiz seçimleri var. 1975, 1976, 1977’de çözüme gitseydik bunlardan hiçbirini önümüzde bulmayacaktık. 1975’teki durum 1985’tekinin aynısı değil ve 1985’teki durum da bugün ile aynı değil. Her şey gelişiyor ve bu aleyhimizedir. Maalesef cazip olan ile mümkün olan arasındaki farkı anlayamadık.”

Yorgos Vasiliu, siyasi eşitlik aracılığıyla devletin dağılmayacağını, olası çözümde esas meselelerin halihazırda AB ve Avrupa Merkez Bankası tarafından karar verilmiş olduğunu, dolayısıyla federasyonun dağılmasını da gündeme getirebilecek muhtemel sürtüşme veya çatışmalara yol açmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Vasiliu, “BM hiçbir şey olmadığına karar verir ve biz de ilerleme olmadığını kabul edersek (BM) bizi terk edecek” uyarısında da bulundu.



