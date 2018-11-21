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Kitaplar için dört kilometrelik insan zinciri

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Güney Lefkoşa’daki Kıbrıs Üniversitesi’nden taşınan kitaplar için dört kilometrelik insan zinciri oluşturuldu

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Kitaplar için dört kilometrelik insan zinciri
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Güney Lefkoşa’daki Kıbrıs Üniversitesi’nin merkez binasındaki eski kütüphanede kalan son 600 kitabın, kampüs içerisinde inşa edilen yeni kütüphane binasına taşınması amacıyla 4 kilometrelik insan zinciri oluşturulduğu ve kitapların elden ele taşındığı belirtildi.
Politis ve diğer gazeteler, eski kütüphanede geriye kalan 600 kitabın değişik bir yöntemle (insan zinciri oluşturularak) yeni binaya taşındığını yazdılar. 
Habere göre, insan zincirine katılan birçok öğrenci bu etkinliği “tarihi” olarak nitelendirdi.
İnsan zincirine öğretim görevlilerinin de katıldığını yazan gazete, taşınan ilk kitabın Darwin’in “Türlerin Kökeni”, son kitabın ise Homeros’un “Odysseia” adlı kitabı olduğunu da belirtti. 

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