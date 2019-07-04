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Kırmızı pabuçlu protesto

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Rum kadınlar, 2000 yılından bu yana 37 kadının öldürülmesini Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde protesto etti. Eylemde cinayet kurbanı kadınların kanını simgeleyen kırmızı pabuçlar kaldırıma dizildi

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Kırmızı pabuçlu protesto
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Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren insan hakları örgütlerinden kadınlar, 2000 yılından bu yana 37 kadının şiddet, kaba kuvvet kullanılarak öldürülmesini protesto etmek için önceki gün Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde toplandı.

Güney Lefkoşa’daki Rum Polis Genel Müdürlüğü önüne toplanan kadınlar, 37 kadının kanını simgeleyen “kırmızı pabuçlarla”, kadınların öldürülmesini protesto etti.

Söz konusu protesto, geçtiğimiz günlerde eski partneri tarafından 26 yaşındaki Sofias Zinonos’un öldürülmesi nedeniyle “ne de daha az” başlığı altında yapıldı.

Protestocular arasında erkekler de vardı.

Habere göre cinayet kurban giden kadınların kanını simgeleyen “kırmızı pabuçlar” ise kaldırıma dizildi.

Protesto sırasında  Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis, kaldırıma gelerek kadınlarla ve örgütlerin temsilcileriyle konuştu.

Polis Genel Müdürü, yeterli korumanın sağlanması amacıyla boşlukların ve eksikliklerin giderilmesi için her türlü çabayı sarf edecekleri yönünde söz verdi.

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