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Kırmızı gölde yapılan ceset aramalarına servet harcandı

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Kırmızı gölde yapılan ceset aramalarına servet harcandı
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 Rum kesiminin ilk seri katili olarak anılan ve 2’si çocuk 5’i kadın 7 kişinin katili olan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayı Nikos Metaksas’ın işlediği cinayetlerle ilgili araştırmalar, Rum Yönetimine pahalıya mal oldu.
“Brasal Marine Servises” isimli şirketin, Metaskas’ın kurbanlarından üçünün cesedini valizlerin içerisinde attığı Kırmızı Göl’de yaptığı su altı araştırmalarının, Rum Yönetimi’ne toplam 664 bin 490 Euro’ya mal olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, şu ana kadar şirkete Rum Polisi ve Adalet Bakanlığı bütçesinden 119 bin 142 Euro ödeme yapıldığını kaydetti.
Gazete, şirketin Rum polisine sağladığı uzman hizmetlerin satın alınmasıyla ilgili miktarın geri kalanının ise, Rum Meclisi Maliye Komitesinin ilgili ödeneği serbest bırakmasıyla ödeneceğini ekledi.

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