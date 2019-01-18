"Kiprianu gerçekle bağdaşmayan yorumlar yapıyor"

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in, AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili son açıklamalarının, Rum Hükümeti’nde rahatsızlık yarattığını söyleyerek Kiprianu’nun gerçekle bağdaşmayan yorumlar yaptığını ve Türkiye’nin açıklamaları da göz önünde bulundurulduğunda, bu yorumların hiçbir yönde yardımcı olmadığının görüldüğünü vurguladı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili son açıklamalarının, Rum Hükümeti’nde rahatsızlık yarattığını söylediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Hristodulidis, Kiprianu’nun gerçekle bağdaşmayan yorumlar yaptığını ve Türkiye’nin açıklamaları da göz önünde bulundurulduğunda, bu yorumların hiçbir yönde yardımcı olmadığının görüldüğünü kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, Kiprianu’nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin içeriği konusunda herhangi bir bilgisinin bulunmadığını dile getirirken, kendisinin “Kıbrıs Türk toplumunun lideri ile yapılan temasları genel olarak desteklediğini ve bu temasların, müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olabileceğini” belirtti.

Hristodulidis, Rum tarafının tezinin, referans şartlarındaki anlaşmanın en kısa sürede sağlanarak müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bunu BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici özel danışman Jane Holle Lute’a da sunduğunu söyledi.

Hristodulidis ayrıca, Anastasiadis’in Akıncı ile Lute gelene kadar herhangi bir temasta bulunmayacağını ifade etti.