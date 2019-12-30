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Kiprianu'dan Rum hukümetine ağır suçlama

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Kiprianu'dan Rum hukümetine ağır suçlama

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Güney Kıbrıs’ta meydana gelen bazı bürokratik olayların kabul edilemez olduğunu belirtti ve “Balık baştan kokar” dedi.

Kiprianu, Haravgi gazetesindeki röportajının bugün yayınlanan ikinci kısmında, kabul edilemez bürokratik olaylara örnek vererek, başka hiçbir ülkede, Devlet Başkanı’nın avukatlık bürosu ile çocuklarının, Devlet Başkanı’nın başında bulunduğu Bakanlar Kurulu’ndan taleplerde bulunmadığını ve Bakanlar Kurulu’nun da bu kişiler için lehte karar almadığını söyledi.

Habere göre Kiprianu, röportajında Genel Sağlık Sistemi (YESİ), yeni yıldan beklentileri ve kara para aklamayla mücadele konularına da değindi.

Kiprianu, Kıbrıs’ta oluşan gerek Kıbrıs sorunu, gerekse genel konularla ilgili durumun, kendisini AKEL Genel Sekreterliği görevini yeniden talep etmeye zorladığını ifade ederek, gelecek yıl yapılacak olan AKEL Genel Kurulu’nda, yeniden aday olacağı mesajını verdi.

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