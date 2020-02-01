İngiliz Yüksek Komiseri Lille, Barış Gücü (UNFICYP)’nün Kıbrıs’ta hayatî bir rol oynadığını, son yıl içerisinde Barış Gücü’nün pozisyonunu güçlendiren vukuatlar olduğunu söyledi. Lillie “Ancak kimse UNFICYP’e kesin gözüyle bakmamalı. UNFICYP Kıbrıs sorununun çözümü değil” dedi

Rum basını “İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyonu Savunduk, Savunuyoruz… Son UNFICYP Kararı Dengeli Ama Kimse UNFICYP’e Kesin Gözüyle Bakmamalı” başlıklı haberinde İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin Rum Haber Ajansı’na (KİPE) verdiği mülakatta Birleşik Krallığın AB’den çıkmasının, Kıbrıs sorunundaki tavrını değiştirmediğini söylediğini yazdı.

“SEÇİM SONRASI BEŞLİ KONFERANS İÇİN FIRSAT”

Habere göre KİPE’nin Kıbrıs’ta yeni fikirler ve yeni öneriler konusuna dair sorusu üzerine ana çözüm planının iki bölgeli iki toplumlu federasyon olduğunu, CransMontana süreci öncesinde ve sırasında çok temel çalışmalar yapıldığını, geriye tamamlanması gereken detaylar kaldığını söyledi. Lillie KKTC’deki cumhurbaşkanı seçimi sonrasının en kısa zamanda bir (5+1) konferans çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlaması için çok iyi bir fırsat olduğu ve Kıbrıs sorununun çözümünün tek yolunun müzakere olduğuna dikkat çekti.

Lillie Barış Gücü’nün statünün 6 ayda bir gözden geçirilmesi prosedürünü sorgulayan görüşleri yorumlarken BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’ta hayatî bir rol oynadığını, son yıl içerisinde Barış Gücü’nün pozisyonunu güçlendiren vukuatlar olduğunu söyledi. Lillie “Ancak kimse UNFICYP’e (BM Barış Gücü) kesin gözüyle bakmamalı. UNFICYP Kıbrıs sorununun çözümü değil. Bu yüzden, şimdilik 6 ayda bir çalışması gözden geçiriliyor. Bu (altı ayda bir gözden geçirilmesi) yıllardır var olan bir anlaşmadır” uyarısında bulundu.

Lillie Kıbrıs Türk toplumunun, BM tarafından tanınmadığı için Barış Gücü ile ilgili karar prosedürüne katılamadığını ancak her iki tarafın da görüşlerini ilettiğini, bu görüşlerin Güvenlik Konseyi’nde çok net olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE TEDBİR ALACAĞINI SÖYLEDİ VE BUNU YAPTI”

Türkiye’nin, Rum yönetiminin tek yanlı MEB ilan ederek 8 sayısıyla numaralandırdığı parselde sondaj hareketini yorumlaması istendiğinde “Türkiye, Kıbrıs enerji programını ilan ettiği zaman, tedbir alacağını söyledi ve bazı göğüsleme önlemleri alarak bunu yaptı da. Türkiye’nin Kıbrıs MEB’inde sondaj yapmasına karşıyız, buna bir son verildiğini, gerilimin düşürüldüğünü görmek isteriz. Hidrokarbon ihtilafının en iyi çözüm yolu Kıbrıs sorununun tamamen çözülmesidir” dedi.

Lillie’ye KKTC yetkililerinin, İngiltere ile KKTC arasında direkt uçuşların yeniden başlaması talebi de soruldu. Bunun İngiltere’nin AB’den çıkışıyla ilgili olmadığını, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve Montreal Sözleşmesi’nin bazı hukuki kısıtlamalar getirdiğini, bunun da AB’den çıkışları ile değişmeyeceğini söyledi.

KKTC ile İngiltere arasında doğrudan ticaret konusu da sorulan Lillie “Kıbrıslı Türklerin ne önerdiğini bilmiyorum ama şimdilik İngiltere’nin önceliği AB, ABD ve diğer büyük ticari ortaklarla ile serbest ticaret anlaşması için müzakerelerdir” dedi.