Kiliseler toplu ayin yasağını dinlemiyor

Güney’de 6 kilise Rum yönetiminin yasaklama kararına rağmen toplu ayin düzenledi

Ortodoks Hristiyanların “eski takvimciler” diye anılan ekolüne mensup 6 kilisenin, Rum yönetiminin yasaklama kararına rağmen Hz. İsa’nın dirildiğine inanılan Cumartesi gecesi toplu ayin düzenlediği bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre, covid-19 ile mücadele kapsamında Rum Yönetiminin kararlaştırdığı, Rum Ortodoks Kilisesi’nin de onayladığı toplu ayin yasağına rağmen Cumartesi gecesi 6 kilisede toplu ayin yapıldı, ayine katılanlar çektikleri videoları sosyal medyada yayınladı.

Yasağın delinmesi nedeniyle işlem başlatan Rum polisinin, videoyu izleyerek katılımcıları tespit etmeye çalıştığı kaydedildi.

ÇATAPAT PATLATTI PARMAKLARINDAN OLDU

Aynı gazete bir Rum gencin yasak olmasına karşın geleneğe uyarak Hz. İsa’nın dirilişini çatapat patlatarak kutlamak isterken parmaklarından olduğunu yazdı.

Habere göre Engomi’de ikamet eden 17 yaşındaki genç, daha fırlatamadan elinde patlaması sonucu elinden yaralandı ve iki parmağını kaybetti. Bir cerrah ise son günlerde çatapat kaynaklı uzuv (parmak) kaybı ile ilgili 10 ameliyat yaptığını açıkladı.