"Kıbrıs’ta yaşayan herkes için en iyi çözüm federal bir yapı"

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Kıbrıs sorununu, “uzun zamandır var olan ancak çözülmesi imkansız olmayan bir sorun” şeklinde nitelendirerek, Kıbrıs’ta yaşayan herkes için en iyi çözüm olabilecek federal bir yapının mevcut olduğunu iddia etti

Fileleftheros gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Kıbrıs sorununu, “uzun zamandır var olan ancak çözülmesi imkansız olmayan bir sorun” şeklinde nitelendirdiğini yazdı.

Gazete, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın, “Muhafazakar Parti” kongresi çerçevesinde “Kıbrıs’ın Muhafazakar Dostları” tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “federal çözüm sistemini desteklediklerini ve statükonun kabul edilemeyeceğini” söylediğini yazdı.

Habere göre Hunt, konuşmasında, “Kıbrıs’ta yaşayan herkes için en iyi çözüm olabilecek federal bir yapının mevcut olduğunu” iddia ederek, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le Viyana’da, Türk ve Yunan mevkidaşları ile de New York’ta gerçekleştirdiği temasların “çok iyi geçtiğini” savundu.

“İlerlememiz için çok ortak zemin var” şeklinde konuşan Hunt, “Kıbrıs’ın çıkarlarıyla müdahil ülkelerden birinin ulusal çıkarları arasında her zaman zor bir mücadele olduğunu, bunların arasında ilerlemenin yolunun bulunması gerektiğini ve bunun bulunabileceğini” öne sürdü.

Hunt ayrıca, “Crans Montana’da çözüme ulaşılamadığını ancak çok az bir mesafe kalmış olduğunu” da iddia ederek, “daha çok iş yapılması gerekir ve biz de bunu yapmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

Ülkesinin AB üyeliğinden ayrılması sonrasında İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarının haklarının korunması konusunda her türlü adımı atacağını da belirten Hunt, Güney Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’ni kullanan insanlara ilişkin statükonun devam etmesi konusunun da Rum hükümetiyle görüşülmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Gazete, “Kıbrıs’ın Muhafazakar Dostları” grubunun başkanı, milletvekili Teresa Viliers’in ise etkinlikte yaptığı konuşmada, “garantiler sisteminin artık geçmişte kaldığını, çağdaş demokratik bir ülkede olamayacağını” söylediğini aktardı.