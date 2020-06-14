"Kıbrıslılar tüm adada seyahat edebilmesi için harekete geçmeli"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Avrupa Bakanı Wendy Morton, Kıbrıs’taki her iki tarafı, Covid-19 krizinden önce olduğu gibi, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Kıbrıslıların tüm adada seyahat edebilmesi için harekete geçmeye çağırdı

İngiltere’nin Kıbrıs sorunu ve sınır kapılarının açılması konusunda görüşlerini ortaya koyduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Avrupa Bakanı Wendy Morton’un; İngiliz İşçi Partisi Milletvekili, Dışişleri ve Savunma Gölge Bakanı Fabian Hamilton’un “İngiliz hükümetinin Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereleri yeniden başlamasını destekleyip desteklemediği” sorusu üzerine, ülkesinin; Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’taki sınır kapılarıyla ilgili görüşlerini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Avrupa Bakanı Wendy Morton, Ekim ayında Kıbrıslı Türk liderin seçilmesinin ardından Kıbrıs sorunundaki görüşmelerde ilerleme sağlanmasının önemli olacağını kaydetti.

Morton, Kıbrıs’taki her iki tarafı, Covid-19 krizinden önce olduğu gibi, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Kıbrıslıların tüm adada seyahat edebilmesi için harekete geçmeye çağırdı.

Morton, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereler, Crans -Montana’da herhangi bir anlaşma olmadan sonuçlansa da, askıda bulunan konuların çözümüne yönelik önemli bir ilerlemenin sağlandığını ifade etti.

Londra’nın, Birleşmiş Milletler’i ve müdahil tarafları desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden Morton, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın güvenlik ihtiyaçlarının yerine getirilmesi amacıyla tarafların ve diğer garantörlerin kabul edebileceği bir anlaşmaya açık olduğu şeklindeki İngiltere’nin bilindik görüşünü de ortaya koydu.

İngiliz İşçi Partisi Milletvekili, Dışişleri ve Savunma Gölge Bakanı Fabian Hamilton’un, Birleşik Krallık’ın, destek sağlamak için hangi politikayı yürüttüğü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine yönelik müzakerelerde hangi rolü oynadığı şeklindeki sorusu üzerine ise Morton, Birleşik Krallık’ın, uluslararası kabul gören iki kesimli iki bölgeli federasyon zeminine dayalı Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözümünün güçlü destekçisi olduğunu belirtti.

Morton, tüm müdahil taraflarla tüm düzeylerde rutin temasın sürdüğünü, ayrıca İngiliz hükümetinin tüm müdahil tarafları yapıcı bir diyaloğa müdahil olmaları için cesaretlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Morton açıklamasında ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin çözüm perspektiflerinin canlı kalmaya devam ettiği şeklindeki düşüncesini benimsemekle birlikte Genel Sekreter’in, müdahil taraflarla çalışma isteğini de selamladıklarını ifade etti.

Morton son olarak, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev yetkisinin yenilenmesine mutlak destek verdiklerini de belirtti.