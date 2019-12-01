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Kıbrıslı Türk’ün malını satmasına izin yok

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Rum Mahkemesi, ABD’de yaşayan bir Kıbrıslı Türkün, Zigi’deki babasından kalma arazisini beş Rum şirketine satmasına izin vermedi

Kıbrıslı Türk’ün malını satmasına izin yok

Rum Yüksek Mahkemesi, 1973’ten beridir ABD’de yaşayan Kıbrıslı Türkün, “Zigi”deki (Terazi) babasından kalma arazisini 5 Rum şirketine satmasına müsaade etmedi.

Güney’de yayımlanan Alihtia’nın haberine göre, adı belirtilmeyen Kıbrıslı Türk (kadın) 1999’da vefat eden babasından kalan malı 2010 yılında adına devraldı ve aynı yıl, Rum göçmenlerin bahse konu arazideki gayrı menkulleri tasarruflarında tutacakları şerhi de düşülerek, 5 Rum şirketi ile satış sözleşmesi yaptı.

Kıbrıslı Türkün temyiz başvurusunda bulunduğu Rum Yüksek Mahkemesi, asliye mahkemesinin kararını onadı. Asliye mahkemesi Terazi’deki malın, satışının gerçekleşmesi halinde  Kıbrıs Türk malı olmaktan ve “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” uhdesinden çıkacağı, ilgili yasa uyarınca sadece 1974’ten önce Ada’dan göç etmiş ve o tarihte söz konusu malın adına kayıtlı olduğu kişilerin mal satışına müsaade edildiği gerekçesiyle satışa müsaade etmeme kararı almıştı.

Yüksek Mahkeme ayrıca, sözleşmelerde yer alan, malın şirketlere devrinden göçmenlerin etkilenmeyeceği şerhini de, satış-devir işlemi ile “olağanüstü hal yasası”nda yer alan “Kıbrıslı Türk” ve “Kıbrıs Türk malı” statüsünden çıkacak olması nedeniyle reddetti.

Haberde, Terazi’deki malın sahibi Kıbrıslı Türk dışında, satış sözleşmesi yaptığı şirketlerin de temyiz başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

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