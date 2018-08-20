“Kıbrıslı Türkler ya bizimle olacak ya da Türkiye’nin insafına kalacak”

Rum Sözcü Prodromu: “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız tercih yapacak: Ya bizimle birlikte çağdaş bir devletle Avrupa Birliği’nde olacaklar ya da Türkiye’nin insafına kalacaklar”

Güney’de yayımlanan Alithia Gazetesi, Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu, “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız belirleyici bir tercih yapacak: Ya bizimle birlikte çağdaş bir devletle Avrupa Birliği’nde olacaklar ya da Türkiye’nin insafına kalacaklar” iddiasına yer verdi.

Haberi “Hükümetten Kıbrıslı Türklere: Hepimiz İçin Tek Çözüm, Çözüm” başlığıyla veren gazete, Prodromu’nun dün RİK’e yaptığı açıklamada KKTC’nin Türk Lirası’nın değer kaybından olumsuz etkilenmesi konusunda “Kıbrıs hükümeti Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın son dönemde yaşadıklarını kaygıyla izliyoruz” dediğini yazdı.

Rum Bakanlar Kurulu’nun yarın Trodos’taki yazlık sarayda toplanarak Anastasiadis hükümetinin iç konulardaki politikasının uygulama ekseninin gözden geçirileceğini belirten Prodromu’nun (gazetenin ifadesiyle) “kinayeli” şekilde söylediğine dikkat çektiği şu ifadeleri aktardı:

“Gerek bizim gerek Kıbrıslı Türklerin durumu göğüsleyecek tek yolu vardır. Bu da Kıbrıs sorununa BM ilkeleri ve Guterres Çerçevesi temelinde bir çözüm için anlaşmaktan başkası değildir. Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız belirleyici bir tercih yapacak: ya bizimle birlikte çağdaş bir devletle Avrupa Birliği’nde olacaklar ya da Türkiye’nin insafına kalacaklar.”

