Kıbrıslı Rumların yazda KKTC’ye geçişleri arttı

Rum polisinin verilerine göre, bu yıl içerisinde Haziran ayından Ağustos ayına kadar olan dönmede, sınır kapılarından KKTC’ye, 734 bin 301 Kıbrıslı Rum’un geçtiği bildirildi

Kıbrıslı Rumların yaz aylarında, KKTC’ye gerçekleştirdiği geçişlerin, geçen yıla oranla üçe katlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Rum polisinin verilerine dayanarak, bu yıl içerisinde Haziran ayından Ağustos ayına kadar olan dönmede, sınır kapılarından KKTC’ye (Beyarmudu ve Strovilya “Akyar” dışında), 734 bin 301 Kıbrıslı Rum’un geçtiğini yazdı.

Gazete, geçen yılın aynı döneminde ise KKTC’ye geçen Kıbrıslı Rum sayısının 256 bin 31 olduğuna dikkati çekti.

Habere göre KKTC’ye, Haziran ayında 249 bin 391; Temmuz ayında 220 bin 687; yaz tatillerinin esas ayı olan Ağustos’ta ise 264 bin 223 Kıbrıslı Rum geçiş yaptı.

2018 yılının Haziran ayında 73 bin 487; Temmuz’da 79 bin 258; Ağustos’ta ise 103 bin 286 Kıbrıslı Rum KKTC’ye geçiş yapmıştı.

Gazete, ilgili birimlerin, Kıbrıslı Rumların KKTC’ye yönelik artan geçişini, Türk Lirası’nın Euro karşısında değer kaybetmesine bağladıklarını yazdı.

Kıbrıslı Rumların, KKTC’deki mevcudiyetlerinin, kredi kartlarına da yansıdığını yazan gazete, Haziran ve Temmuz ayında, kredi kartı harcamalarının 3.9 milyon Euro olduğunu, Ağustos ayına ait ise mevcut verinin henüz hazır olmadığını belirtti.

Habere göre Ocak’tan Temmuz’a kadar olan 7 aylık dönemde ise KKTC’de, Rumlar tarafından kredi kartı ile harcanan miktar 11.7 milyon Euro’ya ulaştı. Türkiye’de ise Haziran-Temmuz 2019 ayları için kredi kartı harcamaları 1.1 milyon Euro olurken, 7 aylık toplam miktar ise 3.1 milyon Euro olarak kaydedildi.

Gazete, Kıbrıslı Rumların, KKTC’ye geçişlerinin yanı sıra Kıbrıslı Türklerin de Güney Kıbrıs’a yönelik geçişlerinin de arttığını yazdı.

Habere göre bu yıl Haziran ayından Ağustos ayına kadar Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk sayısı 333 bin 499 olarak verilirken, bu rakam 2018 yılının aynı döneminde 259 bin 447 idi.

Kıbrıslı Türkler tarafından kredi kartları ile Güney Kıbrıs’ta, aynı dönemde yapılan harcamalar ise 2.1 milyon Euro olarak kaydedildi.