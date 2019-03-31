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“Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin aralarında pay edecek bir şey yok"

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AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, kendilerinin “Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin aralarında pay edecek bir şey olmadığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çıkarları olan ortak çıkarlarına hizmet edebilmek için, işbirliğinde bulunabilecekleri mesajını vermek istediklerini” kaydetti

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“Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin aralarında pay edecek bir şey yok"
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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bugün Rum basınında yer alan demecinde, iç meseleler, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in kısa süre önce Washington’a gerçekleştirdiği ziyaret konusunda açıklamalarda bulundu.

Kiprianu, Fileleftheros gazetesinde yer alan demecinde, AKEL’in Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili adayı olarak gösterdiği Kıbrıslı Türk akademisyen ve araştırmacı yazar Niyazi Kızılyürek’in, AKEL’in oy pusulasında Kıbrıslı Türk olarak değil, Kıbrıslı olarak yer aldığını söyledi.

Kızılyürek’in AKEL’in oy pusulasında yer almasının bir Kıbrıslı Türk’ün oy pusulasında ilk kez yer alması, bunun gönderdiği mesaj ve seçilmesinin ne anlama geldiği konusundaki bir soruya yanıt veren Kiprianu, kendilerinin “Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin aralarında pay edecek bir şey olmadığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çıkarları olan ortak çıkarlarına hizmet edebilmek için, işbirliğinde bulunabilecekleri mesajını vermek istediklerini” öne sürdü.

Kiprianu, Kızılyürek’in 31 yıldır Rum kesiminde yaşadığını, çalıştığını ve oy pusulasında da bir Kıbrıslı olarak yer aldığını vurguladı.

Gazeteye demecinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in kısa zaman önce Washington’a gerçekleştirdiği ziyarete de değinen Kiprianu, “Kıbrıs’ın çıkarlarına hizmet edilmesi isteniyorsa, ABD’yle iyi ilişkilerde bulunulmasının gerekli olduğunu bildiklerini” söyledi.

Hükümeti, “Bütün yumurtalarını ABD’nin sepetine koymaması gerektiği” şeklinde eleştiren Kiprianu, hükümetin diğer ülkelerle de iletişimi açık tutması gerektiğini sözlerine ekledi.

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