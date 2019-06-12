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Kıbrıslı Rumlar kuzeyde 7 milyon 764 bin Euro harcadı

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Kıbrıslı Rumlara ait kredi kartlarıyla geçtiğimiz ay Kuzey Kıbrıs’ta yapılan harcamaların 1 milyon 848 bin 239 Euro olduğu, beş aylık tutarın ise 7 milyon 763 bin 985 Euro olduğu belirtildi

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Kıbrıslı Rumlar kuzeyde 7 milyon 764 bin Euro harcadı
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Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların kredi kartlarıyla Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de yaptıkları harcamalara yer verildi.
Alithia gazetesi, JCC şirketi tarafından yayımlanan verilere dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’taki Türk kredi kartı kullanımlarının geçtiğimiz Mayıs ayında 1 milyon 296 bin 673 Euro’ya ulaştığını yazdı. Gazete, bu rakamın 2019 yılının ilk beş ayında 6 milyon 502 bin 354 Euro olduğunu belirtti.
Kıbrıslı Rumlara ait kredi kartlarıyla geçtiğimiz ay Kuzey Kıbrıs’ta yapılan harcamaların ise 1 milyon 848 bin 239 Euro olduğunu yazan gazete, beş aylık tutarın ise 7 milyon 763 bin 985 Euro olduğunu kaydetti.
Kıbrıslı Rumlara ait kredi kartlarının, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye’deki kullanımlarının ise 529 bin 718 Euro olduğunu belirten gazete, beş aylık rakamın ise 2 milyon 049 bin 586 Euro olduğunu ekledi.

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