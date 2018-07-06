banner107
Dünya bugün daha yavaş dönecek
Dünya bugün daha yavaş dönecek
13 0
Bunun adı vahşet!
Bunun adı vahşet!
52 0
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
182 0
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
326 0
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
71 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
99 0
Yeni bir gezegenin doğumu
Yeni bir gezegenin doğumu
33 0
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
47 0
banner82
banner147

Kıbrıslı Rum oyuncu böbreğini satışa çıkardı

banner27

Kıbrıslı Rum oyuncu böbreğini satışa çıkardı
banner137

Kıbrıslı Rum oyuncu Doris Kiriakidu’nun, ekonomik sebeplerden ötürü böbreğini satışa çıkardığı bildirildi. 
Alithia gazetesine göre Kiriakidu, sosyal paylaşım sitesinden böbreklerinden birini satışa çıkardığına dair paylaşımda bulunduğu ancak böyle bir eylemde bulunmanın organ ticareti olarak kabul edileceğinden kısa bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.
Kiriakidu’nun daha sonra yaptığı açıklamada, niyetini teyit ettiğini aktaran gazete, böbreğin fiyatının ise 100 bin Euro olduğunu aktardı. 
Habere göre, konuyla ilgili ayrıntılı yorum yapmaktan kaçınan Kiriakidu, çocuklarını okuttuğunu ve paraya ihtiyacının belirtti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.