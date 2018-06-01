Kıbrıslı Rum, Kozanköy'deki evine dönme hazırlığında

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun 78 yaşındaki Nikolas Skuridis isimli Kıbrıslı Rum’a, Kozanköy’deki malını iade etmesi ve Skuridis’in bölgede “inşaat çalışmaları başlatmasının” KKTC basınında haber olmasının ardından, konu bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Alithia gazetesi “Nikolas’ın Dönüşü… 44 Yıldan Sonra İşgal Altındaki Bölgelerdeki Köyüne Gerçek Anlamda Dönen İlk Kıbrıslı Rum Göçmen” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, Skuridis’in gazeteye açıklamasına yer verdi.

Şu an “Agios Dometios” (Ay. Demet) bölgesinde yaşamını sürdüren Skuridis’in, gazeteye yaptığı açıklamada, eşine büyüdüğü eve yeniden yerleşmek istediğini ve yaşamının sonuna kadar burada oturmayı istediğini söylediğini yazan gazete, Skuridis’in, eşinin ise henüz karar vermediğini ifade ettiğini aktardı.

Gazete Skuridis’in köye yerleşme kararının, köy sakinleri arasında endişeye, inşa çalışmalarının başlamasının da tepkilere neden olduğunu ekledi.

Politis gazetesi ise “Lapta Larnakası (Kozanköy)’e İnşa Ediyor- Komisyon Skuridis’e Malını İade Etti- Planları Çıkardı, İzinleri Aldı- Nikolas’ın Dönüşü” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, gazetenin bir araya geldiği Skuridis’in “devam etmeye kararlı olduğunu” söylediğini iletti.

Skuridis’in 1955–59 dönemlerinde EOKA’cı olduğunu, 2004 yılında Annan Planı için gerçekleştirilen referandumda ise “hayır” çıkmasını desteklediğini ileri süren gazete, Skuridis’in Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurma kararını ise, kendi izah ettiği üzere, “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin bir perspektifin olmadığı 2010 yılları sonunda aldığını” ekledi.

Haber Haravgi’de ise “İşgal Altındaki Bölgelerdeki Malını Aldı ve İnşa Ediyor” başlığıyla yer buldu.

