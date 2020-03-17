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Kıbrıslı öğrenciler Trodos’ta karantinada

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Kıbrıslı öğrenciler Trodos’ta karantinada

Larnaka ve Baf havaalanlarından adaya dönüş yapan ve karantinaya alınan Kıbrıslı öğrenciler Trodos’ta karantinaya alındı. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Baf havaalanına gelen bir yolcu ile temasa geçtiğini, öğrencinin durumunun iyi olduğunu belirtti. Larnaka uçağı ile birlikle güneyde karantinada 3 öğrencinin olduğu öğrenildi.

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