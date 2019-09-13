 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Doğan'dan açılış farkı
Doğan'dan açılış farkı
34 0
İnsanlık nerede?
İnsanlık nerede?
15 0
 
Ultracrows gövde gösterisi yaptı
Ultracrows gövde gösterisi yaptı
32 0
Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
34 0
Tartışmalar, bankamıza saygı sınırlarını aşar
Tartışmalar, bankamıza saygı sınırlarını aşar
20 0
Cihangir'de yabancılar imzaladılar
Cihangir'de yabancılar imzaladılar
141 0
Manyera - Çerkez ikilisi, Dünya Ralli Şampiyonasına hazır
Manyera - Çerkez ikilisi, Dünya Ralli Şampiyonasına hazır
17 0
banner82

Kıbrıslı bir Rum göçmenin, Türkiye aleyhine AİHM'deki davası ilerletiliyor

banner27

Türkiye aleyhine 1995 yılında AİHM’ye başvuran ve tazminat hakkı elde eden Kıbrıslı Rum Ninos Ramon’un, söz konusu tazminatı 9 yıldır alamaması sebebiyle Lüksemburg’daki Avrupa Mahkemesi’ne tazminatını Türkiye’ye yönelik AB ödeneklerinden karşılanması yönünde yaptığı başvurunun ilerletildiği bildirildi

Kıbrıslı bir Rum göçmenin, Türkiye aleyhine AİHM'deki davası ilerletiliyor
banner267

Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuruyu kazanan ancak 9 yıldır öngörülen tazminatı alamayan Kıbrıslı bir Rum göçmenin, tazminatının AB’nin Türkiye’ye yönelik ödeneklerinden karşılanması talebi ilerletiliyor.

Alitha ve diğer gazeteler, Türkiye aleyhine 1995 yılında AİHM’ye başvuran ve tazminat hakkı elde eden Kıbrıslı Rum Ninos Ramon’un, söz konusu tazminatı 9 yıldır alamaması sebebiyle Lüksemburg’daki Avrupa Mahkemesi’ne tazminatını Türkiye’ye yönelik AB ödeneklerinden karşılanması yönünde yaptığı başvurunun ilerletildiğini yazdılar.

Gazete, söz konusu Kıbrıslı Rum’un avukatı Ahilleas Dimitriadis’in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müvekkili adına Rum “Mağusa Kaza Mahkemesi’ne” başvurarak 26 Haziran 2019 tarihinde, AB Komitesi’nin Türkiye’ye yönelik AB ödenekleri üzerindeki yetkisine “Geçici Kayyum Emri” alınması kararının sağlandığını belirtti.

Dimitriadis, Rum “Mağusa Kaza Mahkemesi’nin AB Komitesi aleyhine aldığı söz konusu kararda, AB Komitesi’nin dokunulmazlığının, Lüksemburg’daki Avrupa Mahkemesi tarafından kaldırılması şartı olduğunu” belirterek, Avrupa Mahkemesine bu yönde başvuru yaptıklarını ve mahkemenin yönlendirmesini beklediklerini vurguladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.