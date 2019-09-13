Kıbrıslı bir Rum göçmenin, Türkiye aleyhine AİHM'deki davası ilerletiliyor

Türkiye aleyhine 1995 yılında AİHM’ye başvuran ve tazminat hakkı elde eden Kıbrıslı Rum Ninos Ramon’un, söz konusu tazminatı 9 yıldır alamaması sebebiyle Lüksemburg’daki Avrupa Mahkemesi’ne tazminatını Türkiye’ye yönelik AB ödeneklerinden karşılanması yönünde yaptığı başvurunun ilerletildiği bildirildi

Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuruyu kazanan ancak 9 yıldır öngörülen tazminatı alamayan Kıbrıslı bir Rum göçmenin, tazminatının AB’nin Türkiye’ye yönelik ödeneklerinden karşılanması talebi ilerletiliyor.

Alitha ve diğer gazeteler, Türkiye aleyhine 1995 yılında AİHM’ye başvuran ve tazminat hakkı elde eden Kıbrıslı Rum Ninos Ramon’un, söz konusu tazminatı 9 yıldır alamaması sebebiyle Lüksemburg’daki Avrupa Mahkemesi’ne tazminatını Türkiye’ye yönelik AB ödeneklerinden karşılanması yönünde yaptığı başvurunun ilerletildiğini yazdılar.

Gazete, söz konusu Kıbrıslı Rum’un avukatı Ahilleas Dimitriadis’in konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müvekkili adına Rum “Mağusa Kaza Mahkemesi’ne” başvurarak 26 Haziran 2019 tarihinde, AB Komitesi’nin Türkiye’ye yönelik AB ödenekleri üzerindeki yetkisine “Geçici Kayyum Emri” alınması kararının sağlandığını belirtti.

Dimitriadis, Rum “Mağusa Kaza Mahkemesi’nin AB Komitesi aleyhine aldığı söz konusu kararda, AB Komitesi’nin dokunulmazlığının, Lüksemburg’daki Avrupa Mahkemesi tarafından kaldırılması şartı olduğunu” belirterek, Avrupa Mahkemesine bu yönde başvuru yaptıklarını ve mahkemenin yönlendirmesini beklediklerini vurguladı.