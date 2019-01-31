Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyun

Güney’de yapılan Med 7 zirvesinde Güney Kıbrıs, Fransa ve İtalya arasında enerji ve savunma alanlarında önemli anlaşmalara varılırken, “Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyması” yönünde Türkiye’ye çağrı yapıldı

AB üyesi 7 Akdeniz ülkesinin oluşturduğu “Med 7” birliğinin toplantısı önceki gün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildi.

Zirvede Güney Kıbrıs, Fransa ve İtalya arasında enerji ve savunma alanlarında önemli anlaşmalara varıldığı haber verildi.

Kıbrıs radyosu, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “imzalanan önemli anlaşmalarla ilgili açıklama yakında yapılacak” dediğini duyurdu. Kıbrıs’ın güneyinde önceki gün gerçekleşen MED7 zirvesi çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde enerji ve güvenlik alanlarında çok önemli anlaşmalara varıldığına işret eden Hristodulidis, anlaşmaların yakında açıklanacağını kaydetti.

Öte yandan Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “AB’nin ‘Yedi’ Güney Ülkesinden Bildiri: AB Birleşik Kıbrıs İçin Emniyet Supabı” başlıkları altında verdiği haberinde, önceki gün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen ve Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan oluşan “Med 7” toplantısı sonrasında yapılan ortak açıklamada, Kıbrıs’ta bir çözümün garantörü ve emniyet supabının Kıbrıs’ın AB üyeliği olduğu mesajının verildiğini yazdı.

Habere göre yapılan ortak açıklamada, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) mevcut olan doğal kaynakları kullanması hakkına tam destek belirtilirken “Kıbrıs’ın egemenliğine saygı duyması” yönünde Türkiye’ye çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye’nin “uluslararası hukuka aykırı eylem ve tehditlerden kaçınması” gerektiği savunulurken, “AB-Türkiye arasında sorumluluk sahibi ve kanunlara dayalı bir enerji diyaloğunun faydalı olduğu” vurusunda bulunuldu.

Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması durumunda, yeniden birleşmiş Kıbrıs’ın Avrupa’nın fonksiyonel bir üyesi olarak kalmaya devam etmesi amacıyla AB’nin müzakerelerde etkin rol üstlenmesinin büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, Rum hükümetinin, Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını, yabancı müdahaleler, askerler ve garantiler olmaksızın sağlayacak bir çözüm bulunması yönündeki çabalarının desteklendiği de vurgulandı.

Açıklamada, BM’nin İyi Niyet Misyonu görevlilerinin, müzakerelerin yeniden başlaması ve bütünlüklü bir çözüm bulunması çabalarının da desteklendiği belirtilirken, Türkiye’nin ise AB ile müzakere çerçevesinden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği iddia edildi.

Türkiye’nin tüm AB üyesi ülkeleri tanıması gerektiği savunulan açıklamada, Türkiye’ye “Kıbrıs Cumhuriyeti’yle ilişkileri normalleştirme” çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, kaçak göç, terörizm, ekonomi vs gibi ortak çıkarların söz konusu olduğu konu ve sorunların çözümünde işbirliği yapılması taahhüdü de yinelendi.

Gazete haberinin devamında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in MED 7 zirvesine katılan liderlerle önceki gün gerçekleştirdiği baş başa görüşmeler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la yaptığı görüşmenin ayrı bir öneme sahip olduğunu yazdı.

Gazete, Anastasiadis ve Macron’un görüşme konusunda sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunduklarını da yazdı.

Habere göre Anastasiadis mesajında, Macron’u Kıbrıs’ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ve iki ülkenin enerji alanında yakın işbirliği yapmayı öngördüklerini ifade etti.

Macron ise açıklamasında, Anastasiadis’e teşekkürlerini dile getirerek AB’nin karşılaştığı sorunlarla birlikte başa çıkılacağını vurguladı.

Haberde, Portekiz Başbakanı Antonio Costa’nın Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden ilk Portekiz Başbakanı olduğu vurgulandı.