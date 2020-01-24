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"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CAS'a başvuramaz"

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"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CAS'a başvuramaz"

Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurmasının mümkün olmadığını ileri sürdü.
Politis gazetesi, KOP Başkanı Kumas’ın, KTFF’nin CAS’a başvuruda bulunma kararı hakkında gazeteye yapmış olduğu açıklamalara yer verdi. 
Habere göre, Kuma, Kıbrıs Türk Federasyonu’nun, resmi devlet federasyonu olarak tanınmadığı için CAS’a başvurmasının mümkün olmadığını iddia etti. 
UEFA’nın her ülkede sadece bir tane federasyonu tanıdığını savunan Kuma, başvuru yapılsa dahi, bunun düşeceğini çünkü UEFA’nın yetkili organ olarak, izinlerini almak adına bunları kendilerine yönlendireceğini ve bunun da mümkün olmadığını savundu.
Kumas, federasyonun kuruluşuna ilişkin 2013 yılından beridir talep ettikleri belge ve KOP’a dahil olmadan taleplerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını da ileri sürdü. 
Gazete haberinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın konuyla ilgili basına yapmış olduğu açıklamaya da yer verdi. 

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