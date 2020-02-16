Kıbrıs sorununu enerji konusuna bağlama hazırlığı

Kıbrıs sorunu ve enerji konularının ana aktörlerinin, Kıbrıs sorununu enerji konusuna bağlamaya hazırlandıkları ve hamlelerini KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından yapmalarının beklendiği bildirildi.

Fileleftheros haberi “Doğal Gaz Yüksek Bofor… Ankara Gerilime ‘Yapışık’… Fransızlar Baf’a Savaş Uçaklarını Gönderecek… Almanya’nın Rahatsız Edici Oyunları” başlığıyla manşetten, “Satranç Tahtasındaki Hareketler Hazır” başlığıyla ise iç sayfasından aktardı.

Gazete, KKTC Cumhurbaşkanı seçiminin hemen ardından çabaların hızlandırılması ve Rum tarafına ağır baskı için zemin hazırlandığını yazdı. Sözde Rum “MEB’inde” faaliyet gösteren ve gerilim düşsün diye anlaşma olmasını arzu eden şirketlerin de bu alana katılması ihtimali bulunduğunu belirten gazete, “çeşitli tarafların, Kıbrıs sorununun enerjiye bağlanması için de bir baskı sahnesi kurmakta olduğu aşikârdır” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin Kıbrıs sorunuyla çok da ilgileniyor görünmediğini ancak enerji konuları da eklenirse, görüşmeye hazır olduğu yorumu yapılan haberde, dikkatlerin, bölgede çıkarları olan uluslararası ana aktörlere çevrildiği kaydedildi.

ABD GÜVENLİK KONSEYİ’NDE RUM TARAFININ İSTEKLERİNE YARDIMCI OLMADI

Habere göre, çıkarlarından dolayı ExxonMobil aracılığıyla Güney Kıbrıs ile ilişkileri son dönem değişse bile Washington’un Türkiye’yi terk etmesi söz konusu değil. Güney Kıbrıs ile bölgedeki muhtemel olağanüstü hal durumunda vatandaşlarını tahliye için Amerikan güçlerinin Ada’da varlık göstermesi konusu konuşulmuş olmasına rağmen, ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi’nde Barış Gücü ile ilgili görüşmelerde Rum tarafının isteklerine yardımcı olmadığı kaydedildi.

FRANSIZ SAVAŞ UÇAKLARI ANDREAS PAPANDREU HAVA ÜSSÜ’NE KONUŞLANACAK

Fransa’nın bölgedeki varlığının, Paris’in gelişmelerde aktif olmak ve daimi varlık göstermek isteğinin işareti addedildiğine dikkat çekilen haberde, Charles De Gaule uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e gelmesinin Türkiye’ye mesaj diye düşünüldüğü ve bunun devamının geleceği belirtildi.

Habere göre, Charles De Gaule şubat ayı sonlarında bölgeden ayrılacak ve bunu, bölgedeki Fransız varlığını güçlendirecek başka bir hareket izleyecek. Fransız savaş uçaklarının şu an Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nde konuşlanması görüşülüyor. Rum yönetimi ile Fransa’nın yakın geçmişte görüştüğü “Güney’deki üslerin kullanımı”nın şimdi hayata geçirileceği anlaşılıyor.

RUM YÖNETİMİ ALMANYA’NIN TAVRINDAN RAHATSIZ

Gazete, Rum yönetiminin Almanya’nın tavrından rahatsız olduğunu ve bazı eylemlerini “hasmane” bulduğunu vurguladı. Alman hükümetinin, mülteciler meselesi yüzünden Türkiye’nin çeşitli alanlardaki taleplerini yerine getirmek istediğini yazan gazete, Rum ve Yunan hükümetlerine yönelik tavrından dolayı AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamasını engelleme nedeninin de bu olduğuna inanıldığını kaydetti. Gazete “bilgiler, bu konunun hükümet tarafından en üst düzeyde gündeme getirileceği yönünde” ifadesine yer verdi.