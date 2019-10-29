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"Kıbrıs sorununda, yeniden bir fırsat penceresi oluşturuldu"

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"Kıbrıs sorununda, yeniden bir fırsat penceresi oluşturuldu"
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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorununda, bugün, yeniden bir fırsat penceresinin oluşturulduğunun görüldüğünü söyledi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, 28 Ekim “Ohi” Günü dolayısıyla Güney Lefkoşa’daki “Ay.Yoannu” Kilisesi’nde düzenlenen ayinde yapmış olduğu konuşmada Kıbrıs sorununa da değindiğini yazdı. 

Habere  göre Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in diyaloğun yeniden başlamasına hazır olduğunu dile getirdiğini anımsatırken kendilerinin de, bu çabanın sonuç vermesi için her olanağı tüketmeye kararlı olduklarını yineledi.

Anastasiadis’in, tüm Kıbrıslılar için doğru, yaşayabilir ve itibarlı bir çözüme ulaşmak için sarf ettiği büyük çabanın yanında olduklarını belirten Neofitu, Türkiye’nin “provokasyonlarına” rağmen, kendilerinin; çözüm bulunması çabasına odaklandıklarını ifade etti.

Amaçlarının, BM’nin ilgili kararları, AB ilke ve değerleri ile AB müktesebatına uygun olarak, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğunu yineleyen Neofitu, çözümün, Kıbrıs’ı gerçekten birleştirmesi, tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet ve vatandaşlıkla çağdaş bir Avrupa ülkesi haline getirmesi gerektiğinden de söz etti.

Neofitu açıklamaları çerçevesinde Türkiye’nin elbette ki, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi ve kara suları içerisindeki “yasa dışı faaliyetleri” ve ayrıca kapalı Maraş bölgesi için yeni oldu bittiler yaratılmasına yönelik planlamaları sonlandırarak,  uygun ortamın yaratılmasına katkı koyması gerektiğini savundu.

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