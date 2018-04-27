"Kıbrıs sorununda anahtar kelime güven"

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, güvenin Ada’daki her iki toplum arasında olmasını; müzakerelerin başlaması ve ilerleme sağlanabilmesi için bu güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini ifade etti

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, “Kıbrıs sorununda da anahtar kelimenin güven olduğunu” söyledi.

Haravgi’nin “St. Osadchiy… Anahtar Liderlerin Güveni” başlığıyla aktardığı habere göre, Osadchiy, güvenin Ada’daki her iki toplum arasında olmasını; müzakerelerin başlaması ve ilerleme sağlanabilmesi için bu güvenin yeniden tesis edilmesini diledi.

Osadchiy, Limasol’da düzenlenen “Rus Yatırımlarının Geleceği” konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, bazı ülkeler tarafından yürütülen Rusya karşıtı kampanya konusunda güttüğü tavırdan dolayı Rum Yönetimine teşekkür etti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Moskova ziyaretine ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la yapacağı görüşmeye de değinen Osadchiy, o görüşmede Güney Kıbrıs-Rusya ortak menfaatleriyle ilgili bir dizi konunun ele alınacağını anlattı.

Osadchiy, Rum Yönetiminin, Rus yatırımlarının gittikçe artmasına yapığı katkılara teşekkür etti ve Rusya’nın, Güney Kıbrıs turizminin ikinci en iyi pazarı olduğunu hatırlattı.