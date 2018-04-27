banner107
Retro yine Girne’yi salladı
Retro yine Girne’yi salladı
36 0
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
30 0
Cigi hayati maçta sahada
Cigi hayati maçta sahada
175 0
5.2B 0
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
40 0
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
365 0
Liverpool final kapısını araladı
Liverpool final kapısını araladı
25 0
Deniz sezonu erken açıldı
Deniz sezonu erken açıldı
37 0
banner82
banner147

"Kıbrıs sorununda anahtar kelime güven"

banner27

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, güvenin Ada’daki her iki toplum arasında olmasını; müzakerelerin başlaması ve ilerleme sağlanabilmesi için bu güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini ifade etti

"Kıbrıs sorununda anahtar kelime güven"
banner137

Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, “Kıbrıs sorununda da anahtar kelimenin güven olduğunu” söyledi.

Haravgi’nin “St. Osadchiy… Anahtar Liderlerin Güveni” başlığıyla aktardığı habere göre, Osadchiy, güvenin Ada’daki her iki toplum arasında olmasını; müzakerelerin başlaması ve ilerleme sağlanabilmesi için bu güvenin yeniden tesis edilmesini diledi.

Osadchiy, Limasol’da düzenlenen  “Rus Yatırımlarının Geleceği”  konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada,  bazı ülkeler tarafından yürütülen Rusya karşıtı kampanya konusunda güttüğü tavırdan dolayı Rum Yönetimine teşekkür etti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Moskova ziyaretine ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la yapacağı görüşmeye de değinen Osadchiy, o görüşmede Güney Kıbrıs-Rusya ortak menfaatleriyle ilgili bir dizi konunun ele alınacağını anlattı.

Osadchiy,  Rum Yönetiminin, Rus yatırımlarının gittikçe artmasına yapığı katkılara teşekkür etti ve Rusya’nın, Güney Kıbrıs turizminin ikinci en iyi pazarı olduğunu hatırlattı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.