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"Kıbrıs sorunu çözülene kadar Barış Gücü zaruri"

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"Kıbrıs sorunu çözülene kadar Barış Gücü zaruri"
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Rum yönetiminin BM’deki daimi temsilcisi Kornilios Korniliu, Kıbrıs sorunu çözülene kadar BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki varlığının sürmesinin “şart olduğunu” iddia etti.

Haravgi’nin haberine göre, BM Genel Kurulu Başkanı M. Lajack’ın çağrısıyla düzenlenen Barışın İnşası ve İdamesi konulu üst düzey görüşmede konuşan Korniliu, Kıbrıs sorununu “uluslararası barış ve güvenlik meselesi” diye niteledi.

Korniliu konuşmasında, BM Barış Gücü’nün rolünden takdirle söz etti ve “Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunana kadar varlığı zaruridir” dedi. 

Rum yönetiminin, BM kararları temelinde bir çözüm bulunmasına bağlı olduğunu belirten  Korniliu BM’nin, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunabilmesine katkı koyacak bir forum olduğunu,  yeniden birleşme çabalarının arkasında motor gücü olarak kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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