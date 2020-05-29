Kıbrıs semalarında Rus-Amerikan gerilimi

Amerikan casus uçağının Lefkoşa FIR hattının Güneydoğu bölümünde Salı günü iki Rus savaş uçağının tehlikeli şekilde Amerikan casus uçağının her iki kanat hizasına yaklaştığı ve bu tehlikeli taciz uçuşunun bir saati aşkın süre devam ettiği kaydedildi

Amerikan 6’ncı filosuna bağlı P-8A tipi casus uçağının, “Lefkoşa FIR Hattı”nın Şam FIR Hattı sınırı yakınında uçtuğu sırada S-35 tipi 2 Rus savaş uçağı tarafından bir saati aşkın süre taciz edildiği, bunun son dönemde cereyan eden 3’üncü olay olduğu bildirildi.

Fileleftheros “Lefkoşa FIR Hattı’nda Üçüncü Rus-Amerikan Olayı… 15 ve 19 Nisan’da da Benzer Olaylar Cereyan Etmişti” başlıklı haberinde, 6’ncı Filo Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak Amerikan casus uçağının FIR hattının Güneydoğu bölümünde, Şam FIR hattı sınırına yakın noktada daireler çizerek uçuşunun Salı günü meydana geldiğini yazdı.

Haberde, Salı günü iki Rus savaş uçağının tehlikeli şekilde Amerikan casus uçağının her iki kanat hizasına yaklaştığı ve bu tehlikeli taciz uçuşunun bir saati aşkın süre devam ettiği kaydedildi. Bölgede peş peşe cereyan eden bu olayların Rusya ile ABD arasında Suriye sebebiyle artan gerilimi yansıttığı kaydedildi.

Habere göre, P-8A tipi Amerikan casus uçağı son dönemde sıklıkla “Lefkoşa FIR hattının” doğu bölgesi içerisinde daireler çizerek saatlerce uçuyor. 19 Nisan’da yaşanan olayda bir SU-35 uçağı casus uçağını birkaç saat içerisinde iki kez kilitledi. Rus savaş uçağının özellikle ikinci tacizinde Amerikan casus uçağına 25 metreden az mesafede yaklaştığına da dikkat çekildi. Benzer bir olayın 15 Nisan’da da meydana geldiği kaydedildi.

FRANSIZ FIRKATEYNİ İLE HAVA TATBİKATI

Aynı gazete Rum Milli Muhafız Ordusu hava kuvvetinin, 22-26 Mayıs’ta Larnaka Limanı’na demirleyen Fransız fırkateyni “FS ACONIT F-713” ile ortak hava tatbikatı icra ettiğini yazdı.

Habere göre 26 Mayıs Salı günü icra edilen CYP/FRA- 01/2020 kod isimli tatbikat çerçevesinde RMMO’ya ait AW-139 tipi arama kurtarma helikopteri Fransız fırkateyninde özel oluşturulmuş alana iniş-kalkış yaptığı 4 sorti gerçekleştirdi.