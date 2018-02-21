"Kıbrıs konusunda koşullar değişiyor"

“Türkiye Kıbrıs Sorununda Şartları Değiştiriyor” başlığı altında, Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununu da etkileyecek yeni bir siyasi sahneyle karşı karşıya olduğunu savunularak artık Kıbrıs sorununda da koşulların değişmesi tehlikesinin bulunduğunu ileri sürüldü

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ı, çözümden önce, doğalgazda ara anlaşma yapılması için bir diyaloğa girme mecburiyetinde bırakmayı arzuladığı iddia edildi.



Alithia gazetesi “Türkiye Kıbrıs Sorununda Şartları Değiştiriyor” başlığı altında, Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununu da etkileyecek yeni bir siyasi sahneyle karşı karşıya olduğunu savundu.



Türkiye’nin yayımladığı Navtex’i yenileyerek ENI’nin 3’üncü parsele girişini yeniden engellediğini belirten gazete, artık Kıbrıs sorununda da koşulların değişmesi tehlikesinin bulunduğunu ileri sürdü.



Türkiye’nin -ve uzantısı olarak Kıbrıslı Türklerin- kendi şartlarını ortaya koyarak, Kıbrıs sorununun çözümünden önce doğalgazla ilgili bir anlaşmanın olmasını istediğini aktaran gazete, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Kıbrıs Rum liderliği, Kıbrıs sorunu çözülmeden ya da çözüm olmasa dahi oturup Kıbrıs Türk tarafıyla bu zenginliklerin çıkarılması ve paylaşılması konusunda bir uzlaşmaya varmadan bu konularda yoluna devam edemeyeceğini, bizim buna izin vermeyeceğimizi anlamalıdır” açıklamasına dikkat çekti.



Gazete Güney Kıbrıs’ın bu tezi reddederek, doğalgaz meselesinin Kıbrıs sorununun çözümüyle otomatik olarak düzenleneceği argümanını ortaya koyduğun belirtti.



Öte yandan diplomatik kaynakların, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümünden önce doğalgazla ilgili herhangi bir anlaşmaya izin veremeyeceğini söylediğini aktaran gazete, aynı zamanda kaynakların, bunun olması durumunda Kıbrıs sorununun çözümü noktasında çok önemli bir teşvikin kaybedilmiş olacağı yorumunda bulunduğunu kaydetti.



Habere göre müzakere masasında konuyla ilgili “Hristofyas uzlaşılarının” da bulunduğuna dikkat çeken diplomatik kaynaklar, bunların Akıncı-Anastasiadis müzakereleri sırasında büyük oranda onaylandığını ve Kıbrıs Türk tarafı için son derece uygun olduğunu iddia etti.



Diplomatik kaynaklar, bu konunun kapanması için ayrıntıların eksik olmadığını ve bu durumun Kıbrıs sorununun çözümüyle Kıbrıs Türk tarafının enerji konularında belki de normalden daha kazançlı çıkacağını ortaya koyduğunu da savundu.



NEOFİTU: “DOĞALGAZ KATALİZÖR OLSUN”



Bu arada gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, dün, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty ile görüştüğünü yazdı.



Habere göre yaptığı açıklamalarda, doğalgaz konusunu da yorumlamaya çağrılan Neofitu, doğalgazın mevcut kriz içerisinde bile Kıbrıs sorununun çözümü için katalizör rol oynaması gerektiğini savundu.



Diyaloğun bir an önce başlaması gerektiğini ifade eden Neofitu, ancak, ileri sürdükleri “Türk tehdit ve şantajları” devam ettiği sürece böyle bir şeyin olamayacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın doğalgazla ilgili yaptığı son açıklamaları da yorumlayan Neofitu, Kıbrıs sorununun BM parametreleri içerisinde bütünlüklü çözümüne yönelik diyalog çerçevesi dışında enerjiyle ilgili konuların görüşülmesinin söz konusu olmadığını ileri sürdü.



Doğalgaz konusunda yapılmış diyalogda gri noktalar olmadığını iddia eden Neofitu, doğalgazdan elde edilecek gelirlerin merkezi hükümete ait olacağına dair anlaşmanın olduğunu söyledi.



Kıbrıs sorununun çözümü durumunda gelirlerin dağıtımı konusunda üzerinde anlaşmaya varılmış bir formülün olduğundan söz eden Neofitu, Kıbrıslı Türkler için Kıbrıs sorununun çözümünden başka bir yolun olmadığını öne sürdü.



Neofitu, “Bir yandan yasadışı bir oluşuma sahip olup diğer yandan ortak idare isteyemezler. Kendilerininkiler kendilerinin, başkalarınınkiler yine kendilerinin olamaz” iddiasında bulundu.



KİPRİANU: “TEK YOL ÇÖZÜM”



AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, sorunları çözmenin yolunun Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu savundu.



Kiprianu ayrıca tüm olumsuz sonuçların önüne geçilmesi için Navtex’in tamamlanmasını beklemeleri ve müzakerelerin yeninden başlaması için inisiyatifler üstlenmeleri gerektiğini söyledi.



NAMİ’NİN AÇIKLAMALARI RUM BASNINDA



Gazete haberinde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’nin doğalgaz konusundaki açıklamalarını da aktardı.



Gazete Nami’nin “Kıbrıslı Türklerin de adaya ait doğal kaynaklar üzerinde Rumlar kadar hakkı olduğuna” dair sözlerini öne çıkararak, açıklamanın geri kalanını ayrıntısıyla verdi.

