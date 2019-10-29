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Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlıkları tartışma konusu olmaya devam ediyor

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Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlıkları tartışma konusu olmaya devam ediyor
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Sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarının yatırım karşılığında yabancı uyruklu kişilere verilmesi programı ve bazı ülkelerde kendilerine şüpheyle bakılan kişilerin bu program çerçevesinde vatandaşlık almaları konusu Güney Kıbrıs’ta tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Politis gazetesi: “Kim Neyi Araştıracak” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasadis’in geçen hafta bir söyleşisinde, eski avukatlık ofisi aracılığıyla yapılan vatandaşlık başvurularına imtiyaz tanındığının ortaya çıkması durumunda istifa edeceğini belirtmesinin şu an için hiçbir elle tutulur delille desteklenmediğini yazdı.

Yabancı uyruklu kişilere, yatırım programı çerçevesinde verilen vatandaşlıkların araştırılmasının, beş bin vatandaşlığın incelemeye alınması anlamına geleceğini belirten gazete, buna karşın şu ana kadar, Kamboçyalılara verilen vatandaşlıkların dışında, hiçbir inceleme başlatılmadığını aktardı.

Gazete, bu vatandaşlıklara, Güney Kıbrıs’a 12 buçuk milyon Euro’nun üzerinde toplu yatırım yapanlar kategorisinde yer alan ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in jetini kullandığı Suudi Arabistan Şeyhi Abdulrahman Mahfouz’un da dahil olduğunu hatırlatırken, verilen vatandaşlıkların araştırılması yöntemlerinin nasıl olabileceğine de ayrıntısıyla değindi.

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