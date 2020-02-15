Kayıp Yunan askerinin cenazesi teslim edildi

1974 Barış Harekatı sırasında ölen ve kalıntıları Kayıp Şahıslar Komitesi’nin gerçekleştirdiği kazılarda bulunan Yunan askeri Yorgos Kaçanis için önceki gün Güney Kıbrıs’ta cenaze töreni düzenlendi.
1974 Barış Harekatı sırasında ölen Yunan askeri Yorgos Kaçanis’in, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin gerçekleştirdiği kazılarda bulunan kalıntıları önceki gün düzenlenen törenle ailesine teslim edildi.
Kaçanis’in kalıntıları C-130 tipi askeri uçakla Yunanistan’a gönderilerek doğduğu yerde defnedildi.
1974 Barış Harekatı sırasında ölen ve kalıntıları Kayıp Şahıslar Komitesi’nin gerçekleştirdiği kazılarda bulunan Yunan askeri Yorgos Kaçanis için önceki gün Güney Kıbrıs’ta cenaze töreni düzenlendi.
1974 Barış Harekatı sırasında ölen ve kalıntıları Kayıp Şahıslar Komitesi’nin gerçekleştirdiği kazılarda bulunan Yunan askeri Yorgos Kaçanis için önceki gün Güney Kıbrıs’ta cenaze töreni düzenlendi.