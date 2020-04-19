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Kayıp Şahıslar Komitesi veri analizine odaklandı

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Pandelidis, her ne kadar kazı ve antropolojik çalışmalar dursa da, işin burada bitmediğini ve dolaşım kısıtlamasının kendilerine, ellerindeki verileri değerlendirme ve ön hazırlık yapma imkanı sunduğunu açıkladı

Kayıp Şahıslar Komitesi veri analizine odaklandı

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin(KŞK), koronavirüs nedeniyle kazı çalışmalarına ara verdiği, ancak çalışmalarını, veri bulma ve analiz çalışmaları üzerinde yoğunlaştırdığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Kayıp Şahıslar Komitesi Rum üyesi Leonidas Pandelidis’in, her ne kadar kazı ve antropolojik çalışmalar dursa da, işin burada bitmediğini ve dolaşım kısıtlamasının kendilerine, ellerindeki verileri değerlendirme ve ön hazırlık yapma imkanı sunduğunu açıkladığını yazdı.

Habere göre Pandelidis, KŞK üyelerinin aralarındaki iletişimi sürdürdüğünü ve telekonferans yöntemiyle belli zaman aralıklarında toplantı yapıldığını söyledi.

Pandelisi ayrıca, kayıpların kimlik tespit çalışmaları ve şu ana kadar gelinen süreçle ilgili bilgiler verdi.

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