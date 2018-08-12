Kayıp Şahıslar Komitesi uydu görüntülerini bekliyor

Kayıp Şahıslar Komitesi, “Aşşa” (Paşaköy) kökenli Kıbrıslı Rumların gömüldükleri yerlerin tespiti için “Digomo” (Dikmen) bölgesinin uydu görüntülerini ABD’den talep etti.

Politis gazetesi, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros’un Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türk askeri tarafından öldürülerek “Ornithi” (Ekmekçiler) bölgesine gömüldükleri iddia edilen Kıbrıslı Rumların mezarlarının tespiti için ABD’den uydu görüntülerini talep ettiklerini söylediğini aktardı.

Habere göre Nestoros, “ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne başvurarak bölgenin, öldürülerek Ornithi bölgesine gömülen Aşşalıların kemiklerinin Digomo çöplüğüne taşındığı tarih olan 1994 yılına ait uydu fotoğraflarını talep ettiklerini” belirtti.

AB’nin, “Digomo” çöplüğünde, Portekizli gözetmen eşliğinde bir kazı çalışması yapılmasına sıcak baktığını ifade eden Nestoros, Portekizli uzmanın yetkilerinin ne olacağının belirlenmesini beklediklerini vurguladı.

Nestoros, AB’nin ödeneğiyle iyileştirilen çöplük alanına ilişkin planların talep edildiğini ve AB tarafından da gönderildiğini belirtirken, kayıpların tespitine yönelik kazı çalışmalarının ise 27 Ağustos tarihinde başlayacağını, eylül ayında ise olumlu sonuçlar elde etmeyi umduklarını sözlerine ekledi.



