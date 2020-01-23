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Kayıp Şahıslar Komitesi Güney'de Bahçalar köyünde kazı başlattı

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Kayıp Şahıslar Komitesi Güney'de Bahçalar köyünde kazı başlattı

Kayıp Şahıslar Komitesi dün, Pervolia/Bahçalar köyü plajında kazı başlattı.

Komite, geçen yıl aralık ayında Pervolia /Bahçalar'daki bir plajda tesadüfen bulunan insan kalıntılarını korumaya almıştı.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamada, daha önce bulunan ve bir insana ait olduğu belirtilen kalıntıların devamının bulunması için, söz konusu plajda daha büyük bir alanın kazılmasına başlandığını duyurdu.

Açıklamada, kazıların tamamlanmasının ardından kimlik tespiti için antropolojik ve genetik analizler yapılacağı belirtildi.

Kıbrıs’taki çatışmalı yıllara ait kayıp kişilerin bulunarak kimliklendirilmesi ve ailelerine teslimi için çalışan Kayıp Şahıslar Komitesi, bilgisi olanların +357 22 400142 (Kıbrıs Rum Üye Ofisi) ve 181 (Kıbrıs Türk Üye Ofisi) numaralı telefonları arayabileceğini de hatırlattı.

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