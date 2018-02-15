Kayıp iki kişinin kimliklendirilmesinde hata

Güney Kıbrıs’ın, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden ayrı olarak, tek yanlı yürüttüğü kayıp bulma çalışmalarında yaptığı 2 kimlik tespitinin hatalı olduğu ortaya çıktı

Güney Kıbrıs’ın, Kayıp Şahıslar Komitesi’nden ayrı olarak, tek yanlı yürüttüğü kayıp bulma çalışmalarında yaptığı 2 kimlik tespitinin hatalı olduğu bildirildi.

Kimliklendirmedeki hatanın, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü kazı, kimlik tespiti ve ailelere iade programı çerçevesinde yakın zamanda yapılan çalışmalarda belirlenen kalıntıların, daha önce iade edildiği iddia edilen 2 kişiye ait olduğunun anlaşılmasıyla ortaya çıktığı belirtildi. Kayıplardan birinin kalıntılarının “Mora” (Meriç), diğerinin de Gönyeli’de bulunduğu kaydedildi.

Yanlış kimlik tespiti yapıldığı yönünde ailelere bilgilendirmede bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, kalıntılar komiteye teslim edildikten sonra doğru bir şekilde kimlik tespitinin yapılması ve ailelere iadesi için süreç başlatacağı bildirildi.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı programı çerçevesinde yapılmış ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından hatalı olduğu belirlenen kimlik tespiti sayısının altıya yükseldiği kaydedildi.

Politis, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) dayandırdığı haberinde, hatalı kimliklendirilen kalıntıların Güney Kıbrıs’ın tek yanlı kazı ve kimlik tespit programı çerçevesinde Lakatamya mezarlığında bulunduğunu ve ailelerine bilgi verildiğini yazdı.

Bir kalıntı aile tarafından alınıp, 2012’de gömülürken, diğer kalıntının, izlenen sürecin doğru olmadığı gerekçesiyle sahiplenilmediği belirtildi.

ayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, Alithia gazetesine yaptığı açıklamada, iki kaybın kimlik tespitlerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı programı çerçevesinde 2005 yılında yapıldığını ve 2007 yılında ailelere haber verildiğini söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, hata yapıldığına dair şüpheleri olduğundan, tüm bu yıllar boyunca iki vakayı genetik örnekler veri tabanında tuttuğunu anlatan Nestoros, Kayıp Şahsılar Komitesi’nin, iki vakayı denetlediğini ve nihayetinde bu ay doğru kimlik tespitlerinin yapıldığını söyledi.

Nestoros, hatalı kimlik tespiti yapılan kalıntıların Kayıp Şahıslar Komitesi’ne teslim edildikten sonra, bunların doğru bir şekilde kimliklendirilmesi ve ailelere iadesi için sürecin başlatılacağını belirtti.

Nestoros, bir soru karşısında, bu 2 yeni vakayla birlikte, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı programı çerçevesinde yapılmış ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından tespit edilmiş hatalı kimlik tespit sayısının toplamda altıya yükseldiğini ifade etti.