Kayıp 200 kişinin kalıntılarının kimlik tespiti yok

Kayıp Şahıslar Komitesi’nde 200 kişiye ait, kimlikleri tespit edilemeyen kemik kalıntıları bulunduğu, bazı kalıntıların 5- 6 yıldır kimlik tespiti yapılmamış halde laboratuvarlarda oldukları belirtildi

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) yeniden faaliyetlerine başlaması, süreçteki sorunlar ve kayıp kalıntılarının kimliklerinin tespit edilmesinde yaşanan zorluklar dün toplanan Rum Meclisi Kayıplar, Göçmenler, Mahsurlar ve Mağdurlar Komitesi’nde ele alındı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) yeniden faaliyetlerine başlaması, süreçteki sorunlar ve kayıp kalıntılarının kimliklerinin tespit edilmesinde yaşanan zorlukların dün toplanan Rum Meclisi Kayıplar, Göçmenler, Mahsurlar ve Mağdurlar Komitesi’nde ele alındığını yazdılar.

Gazete, Meclis Komitesi Başkanı Skevi Kukuma’nın komite toplantısında yaptığı konuşmada, KŞK’nın KKTC’deki 7 ve Güney Kıbrıs’taki bir noktada kazılara başlayacağına dair komiteye bilgi geldiğini ancak KKTC makamlarının son olarak uygulamaya koyduğu önlemlerin girişimi “dondurduğunu” söylediğini yazdı.

Kukuma ayrıca, KŞK’nın ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” “Engomi” bölgesindeki laboratuvarlarında 200 kişiye ait, kimlikleri tespit edilemeyen kemik kalıntılarının bulunduğunu, bazı kalıntıların 5 ila 6 yıldır kimlik tespiti yapılmamış halde burada olduklarını belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bu kişilerin kimliklerinin tespit edilmesinde bazı zorlukların çıkmış olabileceğini belirten Kukuma, ancak kalıntıların bunca yıl elde tutulmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” laboratuvarında bulunan kalıntılarla ilgili sorunun da devam ettiğini ve kalıntıların büyük bir kısmının ilaçlanmış kalıntılar olmasından ötürü inceleme ve kimlik tespitlerinin yapılmasının kolay olmadığını belirten Kukuma, “Dikomo (Dikmen) bölgesinde gömülü olan kayıplar konusunda ise, “AB finansmanıyla yapılmış söz konusu parkta yapılması gereken kazıların maliyetinin AB tarafından karşılanması için Rum hükümetinin çaba sarf edilmesini talep ettiklerini” ifade etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Kayıp Yakınları Derneği Başkanı Nikos Sergidis ve 1963-64 Dönemi Kayıp Yakınları Derneği Başkanı Haris Simeonidis’in komite toplantısındaki açıklamalarına yer verdi.

Sergidis konuşmasında, kayıp kalıntılarının kimlik tespitlerinin yapılmasında 6 ila 10 yıla varan gecikmelerin yaşanıyor olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, bir kayıp annesinin huzurevinde, beslenmesi için gerekli sıvı gıdanın sağlanamaması sebebiyle hayatını kaybetmiş olmasına değindi.

Sergidis, kayıp ebeveynlerinin hayatta olanlarının 80-90 yaşlarında olduklarını ve devletin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtirken kimlik tespitlerinde yaşanan gecikmelerde ise mazeret kabul edilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Simeonidis ise, kayıp kalıntılarının tabut yerine kutu içerisinde teslim edilmesinden ailelerin büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

2012 yılında “Hamit Mandres” (Hamitköy) bölgesinde, 1963-64 döneminden 16 kaybın kalıntılarına ulaşıldığını, bunlardan 10 tanesinin kimliklerinin 2014 yılı itibariyle belirlendiğini, diğer altısının ise hala kimlik tespitlerinin yapılamadığını vurgulayan Simeonidis, kalıntıları inceleyen adli tıp uzmanları hakkında da şikayetlerini dile getirdi.

Simeonidis, kendi yaşadığı bir olayı örnek göstererek şunları söyledi:

“Erkek kardeşimin kimlik tespiti yapıldığında adli tabibe, ‘kardeşimi görmedin bile değil mi’, diye sordum. O da bana ‘neden?’ cevabını verdi. Kendisine raporunda, yarasının başında olduğunu yazdığını ama aslında yarasının başka bir yerinde olduğunu söylediğimde ise bana, ‘ne yazmamı istersin?’ yanıtını verdi.”

Gazete, komitede görüşlerini dile getiren kişilere karşılık Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun bazı yanıtlar verdiğini de aktardı.

Habere göre Fotiu, ilk olarak kayıp kalıntılarının küçük kutular içerisinde verilmesi konusuna değinerek, kayıp yakınlarından bazılarının normal tabut kullanmak istemediklerini ancak kendisinin, kayıp yakınlarının iki farklı boyda tabut seçimi yapabilmeleri imkanının sağlanması talimatını verdiğini söyledi.

Adli tıp uzmanlarının rapor verememesi ve ailelerin talep etmesi durumunda Yunanistan’dan uzmanların gelmesi kararını aldıklarını da dile getiren Fotiu, Yunanistan kökenli kayıplardan 10’unun ise kimlik tespitlerinin yapıldığını ifade etti.

Gazeteye göre, “Fotiu, KŞK Kıbrıs Türk Üyesi’nin, Aşşa kökenli 70 kaybın kalıntılarının ilk dönemlerde Kıbrıslı Türkler tarafından başka yere taşındığına ilişkin sözlerine ve bu kayıpların Digomo çöplüğüne gömüldüklerine ilişkin şahitliklere kuşkuyla baktığını dile getirdi.”

KŞK’nın Kıbrıslı Rum Üyesi Leonidas Pandelidis ise komitedeki konuşmasında, “Aşşa” kayıplarının gömüldükleri yere ilişkin farklı bilgilerin de bulunduğunu ancak buna paralel olarak Dikmen çöplüğünde de kazı gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yakın zamanda “askerlere ait 6-7 naaşın kimlik tespitinin tamamlanacağını” ifade eden Pandelidis, son olarak “2 bin kayıptan (Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk) 800’ünün aranmakta olduğunu” sözlerine ekledi.