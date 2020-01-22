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Katil zanlısı Kuzey’e mi geçti?

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Baf’ta önceki gün 42 yaşındaki Suriye uyruklu şahıs, ayrılık aşamasında olduğu 31 yaşındaki karısını, çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü

Katil zanlısı Kuzey’e mi geçti?

Politis gazetesi, 42 yaşındaki adamın karısını mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla öldürdüğünü ve cinayeti işledikten sonra kayıplara karıştığını yazdı.
Gazete, ailede 7 çocuk bulunduğunu; en büyük olan ikisinin Suriye’de yaşadığını, diğer 5 çocuktan üçünün de olay anında evde olduğunu kaydetti.
Haberde, 42 yaşındaki şahsın kuzeye kaçma ihtimaline karşı geçiş kapılarına da talimat verildiği belirtildi.

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