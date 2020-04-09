banner411
banner69
Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
Lefkoşa bölgesinde dolu yağışı etkili oldu
259 0
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAKİ TOPLATI TAMAMLANDI
351 0
 
Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı.
Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı.
1.2B 0
25 0
Ticaret Odası’ndan virüsle mücadeleye büyük katkı
Ticaret Odası’ndan virüsle mücadeleye büyük katkı
38 0
Akıncı’dan, Johnson’a geçmiş olsun mesajı
Akıncı’dan, Johnson’a geçmiş olsun mesajı
36 0
Girne’deki işadamlarından dayanışma örneği
Girne’deki işadamlarından dayanışma örneği
79 0
banner374

Karpaz’daki Rumlara maddi yardım

banner27

Karpaz bölgesinde yaşamını sürdüren Rumlara, acil gıda yardımı ödemesi yapılmasına yeşil ışık yakıldı

Karpaz’daki Rumlara maddi yardım

Rum Bakanlar Kurulu’nun, dün gerçekleştirdiği toplantısında, yaklaşık iki haftadır karantinada olan Karpaz bölgesindeki köylerin bazılarında yaşamını sürdüren Rumlara, acil gıda yardımı ödemesi yapılmasına yeşil ışık yaktığı haber verildi.

Bölgedeki koronavirüs vakaları yüzünden, Karpaz bölgesindeki 15 köyün karantinaya alınmasının ardından, Rum Yönetimi tarafından bölge köylerinde yaşamını sürdüren yaklaşık 300 kişiye gıda nakli yapılmasının yasaklandığını yazan Fileleftheros, Rum Yönetiminin Karpaz’da yaşayan Rumlara göndermekte olduğu ürünlerin tahmini değeri temelinde bir ödemeyi makul zamanda yapacağını kaydetti.

Haberde, Birlemiş Milletler (BM) görevlilerinin haftalık ziyaretleri çerçevesinde yarın bölgeyi ziyaret edeceği ve bu ziyaret sırasında Karpaz’da yaşamını sürdüren Rumlara Mart ve Nisan ayı ödenekleri ile emekli maaşlarının iletileceği de belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.