Karpaz’daki Rumlara maddi yardım

Karpaz bölgesinde yaşamını sürdüren Rumlara, acil gıda yardımı ödemesi yapılmasına yeşil ışık yakıldı

Rum Bakanlar Kurulu’nun, dün gerçekleştirdiği toplantısında, yaklaşık iki haftadır karantinada olan Karpaz bölgesindeki köylerin bazılarında yaşamını sürdüren Rumlara, acil gıda yardımı ödemesi yapılmasına yeşil ışık yaktığı haber verildi.

Bölgedeki koronavirüs vakaları yüzünden, Karpaz bölgesindeki 15 köyün karantinaya alınmasının ardından, Rum Yönetimi tarafından bölge köylerinde yaşamını sürdüren yaklaşık 300 kişiye gıda nakli yapılmasının yasaklandığını yazan Fileleftheros, Rum Yönetiminin Karpaz’da yaşayan Rumlara göndermekte olduğu ürünlerin tahmini değeri temelinde bir ödemeyi makul zamanda yapacağını kaydetti.

Haberde, Birlemiş Milletler (BM) görevlilerinin haftalık ziyaretleri çerçevesinde yarın bölgeyi ziyaret edeceği ve bu ziyaret sırasında Karpaz’da yaşamını sürdüren Rumlara Mart ve Nisan ayı ödenekleri ile emekli maaşlarının iletileceği de belirtildi.