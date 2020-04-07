Karpaz'da yaşayan Rumlara ödenek bağlanıyor

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Karpaz bölgesinde yaşayan Rumlara ödenek bağlanması ile ilgili öneri hazırladı

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, Karpaz bölgesinde yaşayan Rumlara ödenek bağlanması ile ilgili öneri hazırladığı ve bunu, yarın toplanacak olan Rum Bakanlar Kurulu’na sunacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Karpaz bölgesinde yaşayan Rumların karantinada ikinci haftaya girdiğini; KKTC makamlarının uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle Karpaz’daki Rumlara gıda yardımı yapılamadığını, ancak ilaç yardımının düzenli şekilde sürdüğünü yazdı.

Gazete, gıda yardımı yapılamamasından ötürü, Karpaz’da yaşayan Rumlara ödenek bağlanmasının gündeme geldiğini ve Fotiu’nun, her hafta gönderilen gıda yardımının tutarının hesaplanarak, ödenek olarak verilmesine dair öneri hazırladığını kaydetti.

Haberde, bu ödeneğin nakit mi, yoksa çek olarak mı verileceği konusunun netleşmediği; çekin daha güvenli olduğu, ancak bozdurmak için bankaya gitmek gerektiği ve bölgedeki tek bankanın Yenierenköy’de olduğu, onun da tedbirler kapsamında kapalı olduğu belirtildi.

Gazete, Maronitlere yapılan gıda yardımının ise sorunsuz şekilde devam ettiğini yazdı.