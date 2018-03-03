Karma evliliklerden olan çocuklar için politika değişikliği

Rum hükümetinin, KKTC’deki Kıbrıslı Türkler ile TC kökenliler arasındaki karma evliliklerden olan çocuklarla ilgili politikasında değişiklik yapmaya hazırlandığı belirtilerek, karma evliliklerden olan çocuklara kimlik verme kararına yönelik hareket etmekte olduğu iddia edildi

Rum Hükümetinin, Kıbrıslı Türkler ile TC kökenliler arasındaki karma evliliklerden olan çocuklara ilişkin politikasını değiştirmeye yöneldiği ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “TC Kökenlilerin Çocuklarına Kimlik” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, Rum hükümetinin, KKTC’deki Kıbrıslı Türkler ile TC kökenliler arasındaki karma evliliklerden olan çocuklarla ilgili politikasında değişiklik yapmaya hazırlandığının görüldüğünü yazdı.

Rum hükümetinin, konuyla ilgili olarak KKTC’de basına yansıyan haberler ve Rum Yönetimi aleyhinde toplu şikâyette bulunulması tehlikesi karşısında, karma evliliklerden olan çocuklara kimlik verme kararına yönelik hareket etmekte olduğunu savunan gazete, Rum hükümetlerinin bugüne kadarki tezinin “Kıbrıs Cumhuriyeti haklarına sahip olan Kıbrıs vatandaşlarının, yalnızca iki ebeveyni de Kıbrıslı Türk olan çocuklar olduğu şeklinde olduğunu” kaydetti.

Ancak, uluslararası örgütlerde şikâyetlerde bulunacakları tehdidinde bulunan ve öncüleri eğitimciler olan bir kısım Kıbrıs Türk örgütlerinin harekete geçmesinin akabinde, Rum hükümetinin konuyla ilgili pozisyonundan geri çekileceğinin görüldüğünü yazan gazete, devamla “Yenidüzen” gazetesinin konuyla ilgili yayımladıklarına atıfta bulundu.

Yenidüzen gazetesinin, Kıbrıs Türk eğitim örgütlerinin inisiyatifinin akabinde ortaya çıkacak “çok ilginç gelişmelerden” söz ettiğini belirten gazete, Rum hükümetinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) “sürüklenme” tehlikesi karşısında, bugüne kadarki politikasını köklü bir şekilde değiştirecek göründüğünü belirtti.

Kıbrıslı Türklerin taleplerinin aylardır beklediğini, ancak Rum kesimindeki başkanlık seçimleri öncesinde herhangi bir tartışmadan kaçınıldığını ifade eden gazete, bu müddetin talebin yerine getirilmesi için sunulmakta olduğunu, öte yandan bu durumun, TC kökenlilerle ilgili “başlıkta” değişikliklere yol açabileceğini ekledi.

MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN ÇAĞRI

Gazete “Herkese Kimlik- Türklerle-Kıbrıslı Türklerin Karma Evliliklerinden Olan Çocukların Tanınması” başlığıyla iç sayfadan da yayımladığı haberinde, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile Takis Hacıdimitriyu’nun, “İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs’ın” ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde düzenlediği basın toplantısında yaptıkları açıklamalara yer verdi.

Hacıdimitriyu ile Elcil’in, doğal gaz konusunda ortaya çıkan gerilimden duydukları endişeyi ifade ederek, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için çağrı yaptıklarını kaydeden gazete, Hacıdimitriyu’nun iki toplumlu ilişkilerde gerginlik olduğundan söz ettiğini, Elcil’in ise Kıbrıs’a çözüm ve barışın savunulduğunu söylediğini ekledi.



