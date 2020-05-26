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Karantina otellerine 35 milyon Euro ödenecek

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üney Kıbrıs’a getirilerek otellerde karantinaya alınan Kıbrıslı Rumlar için karantina otellerine yaklaşık 7 milyon Euro ödeneceği açıklandı

Karantina otellerine 35 milyon Euro ödenecek

Rum hükümeti, koronavirüs salgını sebebiyle yurt dışından Güney Kıbrıs’a getirilerek otellerde karantinaya alınan Kıbrıslı Rumlar için karantina otellerine yaklaşık 7 milyon Euro ödeyecek.

Fileleftheros gazetesi, koronavirüs sebebiyle yurt dışından Güney Kıbrıs’a dönen Kıbrıslı Rumların karantina süreçlerini geçirdikleri 35 otele ödenecek miktarın yaklaşık 7 Milyon Euro civarında olduğunu yazdı.

Haberde, tek yataklı odalar için günlük 60, çift kişilik odalar için ise 90 Euro ödeyecek olan hükümetin, otellerin güvenliğinin sağlanması için güvenlik şirketlerine ise yaklaşık 558 bin Euro ödeme yapacağı belirtildi.

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