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Kaplumbağalar yüzünden çıkan kavga Rum başsavcılığına taşındı

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“Argaka” köyü sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvalarını koruma altına almak için çalışan araştırma grubu ile Argaka muhtarı arasında yaşanan olaylar Rum Başsavcılığına taşındı

Kaplumbağalar yüzünden çıkan kavga Rum başsavcılığına taşındı
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Baf bölgesinde yer alan “Argaka” köyü sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvalarını koruma altına almak için çalışan ve yabancı katılımcılarında bulunduğu araştırma grubu ile Argaka muhtarı arasında yaşanan olaylar Rum Başsavcılığına taşındı.
Rum basını, Argaka muhtarı Spiros Pelopidas’ın sahildeki kaplumbağaların yuvalarına koruma amaçlı kafes koyma çalışması yapan araştırma gurubuna engel olma çabası ve sonrasında Rum polisinin bölgeye çağırılmasıyla sonlanan arbedenin Rum Başsavcılığına intikal ettiği ettiğini yazdılar.
Habere göre Rum polisi tarafların ifadelerinin alınmasının ardından dosyayı başsavcılığa gönderirken yaşanan “rezilliğin” ve muhtarın tutumu, başta DİSİ Başkanı Averof Neofitu olmak üzere bazı siyasilerce de kınandı.

 

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