banner255
banner69
55 0
Don, üreticiyi vurdu
Don, üreticiyi vurdu
61 0
 
Doğan,Kartal’A BAKAkaldı
Doğan,Kartal’A BAKAkaldı
141 0
23 0
Neden bu kadar duyarsızlaştık
Neden bu kadar duyarsızlaştık
76 0
Cihangir’in zirve inadı
Cihangir’in zirve inadı
42 0
İlk şampiyon Yeni Boğaziçi
İlk şampiyon Yeni Boğaziçi
707 1
banner374

Kalavasos Barajı, ağır metal kirlenmesi nedeniyle kapatıldı

banner27

Kalavasos Barajı, ağır metal kirlenmesi nedeniyle kapatıldı

 Güney Kıbrıs’ın ikinci büyük barajı olan Larnaka’daki Kalavasos Barajı’nın, ağır metal kirlenmesi nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Su İşleri Dairesi’nin, barajdaki içme suyunun kirlenmesinden doğacak olası ciddi etkilerin önüne geçebilmek için barajı kapattığını yazdı.

Gazete, 17 milyon metreküplük barajda, yoğun yağışların getirdiği eski maden atıkları nedeniyle ağır metal kirlenmesi yaşandığını ve kamu sağlığının korunması maksadıyla, yalnızca Kuri Barajı’ndan içme suyu alınmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Haberde, barajdaki sudan alınan örneklere yapılan tahlillerde, suda asbest, kurşun, nikel gibi ağır metallerin oranının çok yüksek çıktığı ve bu suyun, içme suyu olarak veya sulama maksadıyla kullanılmaması için tedbir alındığı belirtildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.