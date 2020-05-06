Kalabalık çok, alışveriş yapan yok

Güney’de karantinanın sona ermesiyle Rumlar sokaklara, sahillere akın etti. Ancak pek fazla alışveriş yapılmadı, ilk günün cirosu düşük kaldı

Güney Kıbrıs’ta önceki gün itibarıyla tedbirlerin hafifletilmesiyle birlikte, halkın büyük bir bölümünün sokağa çıktığı, trafiğin arttığı ve çoğunluğun mağazalar ve sahillere akın ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, insanların sokağa çıkmasına rağmen pek fazla alışveriş yapılmadığını ve ilk günün cirosunun düşük olduğunu yazdı.

Gazete, önceki gün açılan ve 38 bin personelin çalıştığı 9 bin 550 işletmenin, Rum Sağlık Bakanlığı’nın talimatları uyarınca müşterilerine hizmet vermeye başladığını ve özellikle bankalarla elektronik eşya mağazalarının önlerinde kuyruklar oluştuğunu kaydetti.

Haberde, birçok mağazanın tüketimi artırabilmek amacıyla indirimli satışlar yaptığı belirtildi.

Gazete, Lokmacı yolunda ise mağazaların yarısının kapalı olduğunu ve caddede yürüyen insanın çok, ancak alışverişin az olduğunu yazdı.

Gazetenin bir diğer haberinde de, siyasi parti ofislerinin de mevcut kurallar çerçevesinde yeniden açıldığı; ancak toplantıların telekonferans yöntemiyle yapılacağı ifade edildi.

Politis gazetesi ise, Limasolluların önceki gün sahillere akın ederek balık tuttuğunu ve denize girdiğini, bir kısmının da giyim mağazalarında kalabalık oluşturduğunu yazdı.

Gazete, Larnaka’daki Sosyal Sigortalar Dairesi’nde ise önceki gün bazı problemler yaşandığını; daireye giden kişilerin personel bulunmadığı için hizmet alamadığını ve sosyal mesafe, maske ve dezenfektan gibi koruyucu tedbirlerin alınmadığının gözlemlendiğini kaydetti