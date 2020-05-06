banner411
banner69
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
93 0
Hıdırellez ve Gelenekleri
Hıdırellez ve Gelenekleri
73 0
 
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
162 0
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
26 0
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
55 0
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
41 0
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
22 0
banner440

Kalabalık çok, alışveriş yapan yok

banner27

Güney’de karantinanın sona ermesiyle Rumlar sokaklara, sahillere akın etti. Ancak pek fazla alışveriş yapılmadı, ilk günün cirosu düşük kaldı

Kalabalık çok, alışveriş yapan yok

Güney Kıbrıs’ta önceki gün itibarıyla tedbirlerin hafifletilmesiyle birlikte, halkın büyük bir bölümünün sokağa çıktığı, trafiğin arttığı ve çoğunluğun mağazalar ve sahillere akın ettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, insanların sokağa çıkmasına rağmen pek fazla alışveriş yapılmadığını ve ilk günün cirosunun düşük olduğunu yazdı.
Gazete, önceki gün açılan ve 38 bin personelin çalıştığı 9 bin 550 işletmenin, Rum Sağlık Bakanlığı’nın talimatları uyarınca müşterilerine hizmet vermeye başladığını ve özellikle bankalarla elektronik eşya mağazalarının önlerinde kuyruklar oluştuğunu kaydetti.
Haberde, birçok mağazanın tüketimi artırabilmek amacıyla indirimli satışlar yaptığı belirtildi.
Gazete, Lokmacı yolunda ise mağazaların yarısının kapalı olduğunu ve caddede yürüyen insanın çok, ancak alışverişin az olduğunu yazdı.
Gazetenin bir diğer haberinde de, siyasi parti ofislerinin de mevcut kurallar çerçevesinde yeniden açıldığı; ancak toplantıların telekonferans yöntemiyle yapılacağı ifade edildi.
Politis gazetesi ise, Limasolluların önceki gün sahillere akın ederek balık tuttuğunu ve denize girdiğini, bir kısmının da giyim mağazalarında kalabalık oluşturduğunu yazdı.
Gazete, Larnaka’daki Sosyal Sigortalar Dairesi’nde ise önceki gün bazı problemler yaşandığını; daireye giden kişilerin personel bulunmadığı için hizmet alamadığını ve sosyal mesafe, maske ve dezenfektan gibi koruyucu tedbirlerin alınmadığının gözlemlendiğini kaydetti

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.