 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Çöp yığınlarını gördükçe insanlığımdan utanıyorum
Çöp yığınlarını gördükçe insanlığımdan utanıyorum
10 0
41 kere maşallah
41 kere maşallah
10 0
 
18 0
Hangi meyve hangi saatte yenmeli?
Hangi meyve hangi saatte yenmeli?
19 0
Tuttuğu balığı köpekbalığı yedi
Tuttuğu balığı köpekbalığı yedi
74 0
Gaziveren’de zamana karşı yarıştılar
Gaziveren’de zamana karşı yarıştılar
10 0
9 0
banner82

Kaderin böylesi

banner27

Güney’de anne ve kızı birkaç saat arayla hayatını kaybetti

Kaderin böylesi
banner267

Güney Kıbrıs’ta, anne ve kızın birkaç saat arayla ölmesi, üzüntüye yol açtı.
Aslen Lisili (Akdoğan) olan ve 1974 yılından sonra Larnaka’ya bağlı Dramolaksia (Mormenekşe) köyüne göç eden 87 yaşındaki Maria Ioakim ile uzun yıllardır Akdoğan belediye meclis üyeliği yapan 54 yaşındaki kızı Eleni Ioakim önceki gün birkaç saat arayla hayatlarını kaybetti.

Maria Ioakim’in uzun süredir yaşadığı bazı sağlık sorunlarından dolayı önceki gün saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetmesinin ardından kanser hastası olan kızı Eleni Ioakim’in de birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

Anne ve kızı, dün Larnaka’ya bağlı Dramolaksia köyünde yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.