Kaderin böylesi

Güney’de anne ve kızı birkaç saat arayla hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta, anne ve kızın birkaç saat arayla ölmesi, üzüntüye yol açtı.

Aslen Lisili (Akdoğan) olan ve 1974 yılından sonra Larnaka’ya bağlı Dramolaksia (Mormenekşe) köyüne göç eden 87 yaşındaki Maria Ioakim ile uzun yıllardır Akdoğan belediye meclis üyeliği yapan 54 yaşındaki kızı Eleni Ioakim önceki gün birkaç saat arayla hayatlarını kaybetti.

Maria Ioakim’in uzun süredir yaşadığı bazı sağlık sorunlarından dolayı önceki gün saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetmesinin ardından kanser hastası olan kızı Eleni Ioakim’in de birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.

Anne ve kızı, dün Larnaka’ya bağlı Dramolaksia köyünde yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

