Kaçak ayrelli, hellim ve uyuşturucu ele geçirildi

KKTC’den Güney Kıbrıs’a 129 bağ kaçak ayrelli (yabani kuşkonmaz), 20 kilo kaçak hellim ve 300 gram uyuşturucu geçirildiği iddia edildi.

Politis gazetesi, Metehan Geçiş Kapısı’nda Rum Gümrük Dairesi personelinin yaptığı rutin denetimler sırasında, KKTC plakalı olduğu iddia edilen bir araçta yapılan aramada, kaçak ayrelli ve hellimler tespit edilerek, bunlara el konulduğunu öne sürdü.

Gazete, Lokmacı Geçiş Kapısı’nda ise, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen bir Rum’un çantasında 300 gram hintkeneviri tespit edildiğini yazdı.